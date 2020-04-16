Türkiye Varlık Fonu zordaki stratejik şirkete ortak olacak

16 Nisan 2020

Canan SAKARYA - Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Çalışma hayatıyla ilgili önemli düzenlemeler içeren torba yasa teklifinde, Türkiye Varlık Fonu’nun koronavirüs sebebiyle zor duruma düşen şirketleri satın alması veya bunlara ortak olmasını kolaylaştıran bir madde de kabul edildi. Madde, ile TVF’nin bir şirketi satın alması veya ortak olması işlemlerine, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’nun bazı hükümlerinden muafiyet sağlanıyor.

Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında üyelere bilgi veren Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, tamamen stratejik ve büyük ölçekli şirketlerde koronavirüsü nedeniyle yaşanan sermaye ve nakit sorununa çözüm sağlamak olduğunu açıkladı.

Sönmez, dünyada korona sonrası kamunun hem sermaye hem de borçlanma alanında etkisini artacağını öngördüklerini belirterek, bu dönemde halka açık ve halka açık olmayan finansal sıkıntıya giren, sermaye eksikliği çeken şirketlere destek olmak sermayelerinin güçlendirilerek, sermaye çıkışını engellemeyi ve sermayenin tabana yayılmasını amaçladıklarını belirtti. Fonun Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun bazı maddelerinden muaf tutulduğunu belirten Sönmez “Karşı tarafından rızası olarak yani herhangi bir şekilde devletin zorla aldığı bir durum yok. Bunun için halka açık şirketlerde Sermaye Piyasası Kanunun 23. ve 27. maddelerinde çıkış hakkı, çağrı mükellefi, çağrı zorunluluğu ve ortakların pay alımını denetleyen 5 maddeden muafiyet halka açık olmayan ve ortakların haklarının satın almasını düzenlemekte” dedi.

“Varlık Fonu bir şirketin kontrolünü alarak beraber ya da tek başına kontrol edebilir karşı taraf buna rıza gösterecek ve muafiyet sade işlem bazında” diyen Sönmez, “Finansal zorluk yaşayan Türkiye’nin stratejik değerlerine yabancı şirketlerin sahip olmasını engellemek için biz daha önceden devreye girip bu zor durumda sermaye desteği sağlayacağız ” açıklamasını yaptı.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlan Sönmez, hangi sektörlerin stratejik sektörler olarak değerlendirildiği konusundaki soruya “İşlemlerin gizliliği açısından örnek vermek doğru olmaz ama dünyada koronavirüsle birlikte bir sürü sektör stratejik önem arz ediyor “ dedi.

Parayı nereden bulacaksınız?

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez’e milletvekilleri tarafından ‘Parayı nereden bulacaksınız ?” sorusu da yöneltildi. Sönmez, bu soruya “Bütün dünyada global piyasalarda 70 trilyon dolar bono var, bunun 15-16 trilyon doları negatif getiri sağlıyor. Varlık Fonu’nun herhangi bir nakde, krediye, paraya ulaşma sorunu yoktur. Geçmiş 18 ayda fon başarılı bir kurumsallaşma süreci yaşadı” dedi,

SPK muafiyeti geldi

Torba yasa teklifinin ilgili maddesinde Türkiye Varlık Fonu’nun şirket satın alması veya bir şirkete ortak olması işlemlerinde, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23, 24, 25, 26 ve 27’nci maddelerinden muafiyet sağlanıyor.

Muafiyet sağlanan hükümler; Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri, ayrılma hakkı, pay alım teklifi, pay alım teklifi zorunluluğu ve ortaklıktan çıkarma hakkı ve satma hakkı başlıklarını içeriyor.

Madde ile ayrıca bu işlemlere Türk Ticaret Kanunu’nun 202’nci maddesinden de muafiyet getiriliyor. Bu madde “Hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması” başlığını taşıyor. Maddenin ilk fıkrasının ilk cümlesi, “Hâkim şirket, hâkimiyetini bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde kullanamaz” şeklinde.

Büyük kuruluşların ayakta kalması sağlanacak

Teklifin madde gerekçesi kısmında, koronavirüsün ekonomik kayıplarının telafisi amacıyla kamu otoriteleri tarafından alınan bazı kararlar alındığına dikkat çekilerek, bu düzenlemenin de olumsuz etkiyi sınırlandırmak için gerçekleştirildiği bildirildi. Aynı zamanda piyasanın hareketlenmesine katkıda bulunacağı belirtilen düzenleme ile zor duruma düşecek büyük kuruluşların ayakta kalmasında, klasik banka kredisinden farklı seçenekler sunulacağı kaydedildi. Bu istisnayla şirketlerden kaynak çıkışının da engelleneceğine dikkat çekilen gerekçede, Türk Ticaret Kanunu’nun 202’ni maddesinden de istisna getirildiği vurgulandı.

“Satış koşulları netlik kazanmalı”



Düzenlemeyi değerlendiren gazetemiz yazarlarından Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, Sermaye Piyasası Kanunu’ndana muaf olacak işlemlere hangi şirketlerin tabi olacağının şeffafça açıklanması gerektiğini söyledi. Bu noktada zor durumdaki şirketlerin satın alınması veya bunlara ortak olunmasında devletin tek alıcı olmasının rekabeti engelleyebileceğinin altını çizen Saygılıoğlu, “Herhangi bir ortaklık veya satın almada karşı tarafa ne ödenecek? Bedel belirlenirken hangi koşullara dikkat edilecek? Bunların net olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.