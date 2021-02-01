Türkiye Varlık Fonu'na yeni logo
Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Türkiye Varlık Fonu’nun yeni logosunda, Cumhurbaşkanlığı logosunda kullanılan 16 yıldız yer aldı.
Türkiye Varlık Fonu'nun logosu yenilendi. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı TVF'nin yeni logosunda, Cumhurbaşkanlığı logosunda kullanılan 16 yıldız yer aldı. 2016 yılında kurulan TVF, 8 farklı sektörden 23 şirket, 2 lisans ve taşınmazlardan oluşan varlık portföyüne sahip.
Türkiye Varlık Fonu'nda (TVF) Berat Albayrak'ın istifası sonrası boş kalan yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevine aynı kurumun yönetim kurulu üyesi Erişah Arıcan atandı. Arıcan aynı zamanda Borsa İstanbul'un yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. Atama kararı Cumartesi günü yayımlanan resmi gazetede yer aldı.