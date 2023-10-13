'Türkiye ve Afrika arasındaki yatırım ve iş birliklerini geliştirelim'

Hamide HANGÜL

Türkiye ve Afrika katısından hükümet, bürokrat, sivil toplum temsilcileri ve iş insanlarının katılımıyla Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu’nun 4’üncüsü İstanbul’da başladı.

Ticaret Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, Afrika Birliği işbirliği ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen foruma, Türkiye ve Afrika’dan 3 bin 900 iş insanı, 24 ülkeden bakan ve bakan yardımcısı, 22 ülkeden de üst seviyeden temsilci katılım gösterdi.

Forumda karşılıklı yatırımların artırılması, dijital dönüşümde ortaklıklar, enerji konusunda işbirliği çağrısı yapıldı. Forumda, iş birliği ve iş konseyi kuruluş ve yenilenmesini içeren 4 anlaşmanın imza töreni gerçekleşti.

Ticaret 7,5 kat arttı

İmza töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin Afrika kıtasındaki bütün ilişkilere çok büyük önem atfettiğini vurguladı. Türkiye ile Afrika’nın, 20 yıl önce ilişkilerin geliştirilesine yönelik ortaya konulan stratejinin güçlü şekilde uygulandığının altını çizen Bakan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Afrika kıtasının tamamıyla, 2003 yılında karşılıklı, dengeli, kazan-kazan prensibine dayalı işbirliğinin geliştirilmesini hedeflemiştik. O dönemde dış ticaretimiz 5 milyar 400 milyon dolardı. Geçen 20 yılda toplam dış ticaretimiz 40 milyar 700 milyon dolara ulaştı. Geçen 20 yılda Afrika’daki ticaretimiz 7,5 kat artarken, sahra altı bölgesi ülkeleriyle ticaretimiz 11,3 kat arttı.”

Afrika’daki Türk firmaların yatırımının toplam 10 milyar dolara ulaştığına işaret eden Bakan Bolat, Türk yatırıcıların yüzbinlerce kişiye iş imkanı sağladığını ve ekonomik kalkınmaya da katkı sunduğunu dile getirerek, “Müteahhitlik firmalarımız, 85,5 milyar dolarlık 1.864 adet alt ve üst yapı projesini başarıyla tamamladılar” diye konuştu.

DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul, Afrika ile dijital alanda köprüler kurmaya öncelik verdiklerini söyledi. Erkul, “Teknolojide daha faza işbirlikleri yapalım. Yapay zeka, nesnelerin interneti, otomasyonda da Afrika ile dijital köprü oluşturacağız" diye konuştu.

İş birliği ve iş konseyinde 4 anlaşma imzalandı

Forumda konuşmaların ardından 4 ayrı anlaşma imzalandı. Söz konusu anlaşmalar DEİK ile Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS) işbirliği, DEİK Türkiye – Senegal İş Konseyi kuruluşu, Türkiye Yeşil Burun Adaları İş Konseyi anlaşmasının yenilenmesi, DEİK ile Togo işbirliği anlaşasının yenilenmesi konularında imzalandı. Bir sonraki forumun, Ekim 2025’de düzenlenmesin kararlaştırıldı.

"Eylülde cari işlemler fazla verecek"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi.

Verilere göre, geçen yılın ağustos ayında 2,8 milyar dolar, bu yılın temmuz ayında 5,5 milyar dolar olan cari işlemler açığının, yıllık yüzde 77,5, aylık ise yüzde 88,8 düşüşle ağustosta 619 milyon dolar olarak gerçekleştiğine işaret eden Bolat, eylül ayında Bakanlığın geçici dış ticaret istatistikleri kapsamında dış ticaret açığının aylık yüzde 42,4, yıllık ise yüzde 48,1 azalışla 5 milyar dolar olduğunu hatırlattı.

Bakan Bolat, "Bu kapsamda eylül ayında cari fazla verilmesi beklenmektedir. Bakanlık olarak mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik desteklerimiz ve yerli üreticiyi korumaya dönük uyguladığımız ithalat politikaları ile cari işlemler hesabında kalıcı iyileşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız kararlıkla devam edecektir" diye konuştu.