Türkiye ve Almanya’da benzin fiyatları birbirine yaklaştı

Hilal SARI

Türkiye'de 95 oktan benzinin litre fiyatı son zamlarla birlikte 26-27 lira aralığında bir seviyeye yükselirken, aynı cins yakıtın Almanya’da 2 Euro’yu aşan fiyatı, 1 Haziran’da yürürlüğe giren vergi indirimiyle birlikte 1,75 Euro’ya, yaklaşık 29,8 TL seviyesine düşürüldü.

Son fiyat gelişmeleriyle birlikte Türkiye’de asgari ücretli 4 bin 253 lira 160 litre benzin alabilirken, Almanya’da bin 300 Euro seviyesindeki asgari ücretli bir maaşıyla 742 litre benzin alabiliyor.

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Federal Almanya hükümeti, vatandaşını Ukrayna savaşı nedeniyle artan enerji fiyatları altında ezdirmemek ve bütçelerini rahatlatmak için yürürlüğe koyduğu bir başka önlemle de toplu taşıma ücretlerini sembolik seviyeye çekti. Bu çerçevede Almanya’da aylık 9 Euro’ya eyalet sınırlaması olmaksızın ülke içindeki tüm toplu taşıma araçlarından yararlanılabilecek. Uygulama şimdilik 3 ay süreli…

Almanya genelinde haziran, temmuz ve ağustosta geçerli olmak üzere 9 Euro ücretle satışa sunulan toplu taşıma kartı, Deutsche Bahn’lardan, ulaşım uygulamalarından ve bilet makinelerinden alınabiliyor. Her bir 9 Euro’luk kartla bir ay boyunca ülke genelinde her türlü toplu taşımayı - otobüs, tramvay, metro, hafif raylı taşıma, bölgesel ve express trenleri – sınırsız olarak kullanılabilecek. Berlin ve Hamburg’da bazı gemi seferleri de yine kartla seyahat edilebilen toplu taşıma araçlarına dahil edildi.

Paris’te 18 yaş altına ücretsiz toplu taşıma geliyor

Artan enerji fiyatları AB genelinde enflasyonu rekor düzeylere taşıyınca, Almanya’nın yanı sıra Fransa’da da hükümet 25 milyar Euro’luk bir paketiyle vatandaşları desteklemeye karar vermişti. Paris’teki yeni bir uygulama ise toplu taşıma araçlarının 18 yaş altına ücretsiz olmasını öngörüyor. Uygulama eylül ayından itibaren geçerli olacak.

İrlanda’dan da toplu taşımaya genç indirimi

Öte yandan İrlanda da,16 Mayıs’tan itibaren toplu taşıma ücretlerini yüzde 20 oranında düşürme kararı aldı. Şehirlerarası tren yolculuklarında 19-23 yaş arası gençler için ise indirim oranı yüzde 50’ye yükseltildi.

İtalya’da hükümet, az kazanan işçiler ve geliri bulunmayan öğrenciler için toplu taşıma araçları ücretlerini karşılamak için destek verme kararı aldı.