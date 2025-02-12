Türkiye ve Endonezya arasında 64 maddelik stratejik iş birliği anlaşması: Ticaret hedefi belli oldu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, Endonezya’daki görüşmeleri sonucunda ekonomi, savunma sanayi, güvenlik, kültür, altyapı ve küresel iş birliği gibi birçok alanı kapsayan 64 maddelik ortak bir bildiri yayımladı.

İki lider, Türkiye ve Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılına denk gelen bu iş birliği ile yalnızca kendi halklarına değil, küresel barış ve istikrara da katkıda bulunmayı hedeflediklerini açıkladı.

Bildiride, iki ülkenin 2050 yılına kadar sürecek stratejik ortaklık için temel atacağı vurgulanırken, ticaret, savunma sanayii, sağlık, enerji ve kültürel alanlarda iş birliğinin genişletilmesi planlandı.

İki liderin, 10 milyar ABD doları hacmindeki ikili ticaret hedefine ulaşma kararlarını teyit ettiği bildiride, bu hedefe, ilk aşamada 2026 yılına kadar iki ülke arasında sınırlı tercihli ticaret anlaşması, sonraki aşamada ise Türkiye-Endonezya Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’na (CEPA) yönelik tercihli ticaret planı geliştirilerek ulaşılabileceği kaydedildi

Enerji iş birliği çerçevesinde, temiz enerji teknolojilerinde inovasyon ve özellikle jeotermal enerji gibi yenilenebilir kaynakların kullanımı önceliklendirildi. Liderler, enerji alanında kamu ve özel sektör iş birliklerini teşvik edeceklerini duyurdu.

Eğitim ve kültürel alanda ise, burs programları, dil öğrenimi ve gençlik değişim programları yoluyla halklar arası bağların güçlendirilmesi hedeflendi. Endonezya’nın, Türkiye’nin ünlü havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST’e 2026 veya 2027 yılında ev sahipliği yapma niyetini açıklaması da bildiride yer aldı.

Bölgesel ve küresel konularda da iş birliği mesajı veren liderler, Filistin’in bağımsızlığını desteklediklerini ve Gazze’deki insani krizin çözümü için ateşkesin sağlanmasının önemini vurguladı. Suriye’nin toprak bütünlüğü ve mültecilerin güvenli dönüşü konusunda uluslararası iş birliğine duyulan ihtiyaç da ortak bildiride öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Bu kapsamlı ortak bildiri, Türkiye ve Endonezya’nın gelecekteki iş birliği ve ortaklıklarını güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.