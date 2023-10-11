Türkiye ve Hollanda temiz enerjide iş birliğine hazır

İzmir’i ziyaret eden Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni (ENSİA) ziyaret ederek Türkiye’nin temiz enerji vizyonunu dernek yöneticilerinden dinledi.

DRES’lerde dünyanın önde gelen ülkesi

Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Ticaret Müsteşarı Paul Zwetsloot, Ekonomi ve Ticaret Müşaviri Seyit Akyüz, Ekonomik İşler Stajyeri Musa Perçin, Ekonomi ve Hollanda Yatırım Ajansı Denizüstü Rüzgâr Enerjisi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Henk van Elburg ve beraberindeki heyeti misafir eden ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, sektörün mevcut durumu ve gelecek vizyonu hakkında bilgi verdi.

Hollanda’nın özellikle denizüstü rüzgâr endüstrisinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında olduğuna dikkat çeken Kalaycı, denizüstü RES’lerde Hollanda’nın tecrübelerinden yararlanmayı istediklerini belirtti. Kalaycı, Türkiye’nin jeotermal seracılık ve endüstriyel tarım uygulamalarında da Hollanda’dan öğreneceği şeyler olduğunu söyledi. Kalaycı, “Jeotermal enerji kurulu gücünde Avrupa’nın lider dünyanın 4’üncü ülkesiyiz.

Seracılık alanında dünyanın en iyi uygulama örneklerinden biri Hollanda. Birbirimizden öğreneceğimiz, birbirimize öğreteceğimiz çok şey olduğu görülüyor” dedi. Büyükelçi Joep Wijnands ise temiz enerji ve tarım alanında Türkiye ve Hollanda’nın birlikte daha fazla çalışmaya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Büyükelçi Wijnands, “ENSİA ile iş birliğine hazırız” dedi.