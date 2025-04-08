Türkiye ve Irak arasında tarihi anlaşma: Ortak projeler 2025’te başlıyor

Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir dönem başlatıldı. Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Irak Kalkınma Fonu (IKF), başkent Bağdat’ta düzenlenen törenle stratejik işbirliği mutabakat zaptı imzaladı.

Mutabakat zaptına, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut ile Irak Kalkınma Fonu Başkanı Muhammed en-Neccar imza attı. İmza töreni öncesi yapılan basın açıklamasında Arda Ermut, iki ülkenin köklü bir tarihe, ortak coğrafyaya ve güçlü kardeşlik bağlarına sahip olduğunu vurguladı.

"Bu mutabakat zaptı, Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğini sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de ileriye taşıyacak güçlü bir adımdır" diyen Ermut, şu ifadeleri kullandı:

"Yenilenebilir enerjiden iletişim teknolojilerine, ulaştırmadan finteke kadar birçok stratejik sektörde Irak Kalkınma Fonu ile projeler geliştirme, finanse etme ve uygulama konusunda yoğun iş birliği içinde olacağız. Bilgi paylaşımı, teknoloji transferi ve kaynakların ortak kullanımı da işbirliğimizin önemli parçaları olacak."

İş birliğinin sadece ekonomik değil, aynı zamanda güven temelli ve sürdürülebilir bir ortaklık anlayışına dayandığını belirten Ermut, iki ülke arasında uzun vadeli ilişkiler kurmanın hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

Irak Kalkınma Fonu Başkanı Muhammed en-Neccar ise Türkiye’den gelen heyetin Bağdat’ta bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu açıklamada bulundu:

"Irak ve Türkiye arasında ilk defa ticari ilişkilerin ötesinde uzun vadeli stratejik projelere imza atıyoruz. Bu mutabakat, sadece Kalkınma Yolu Projesi değil, birçok alandaki ortak projelerin de temelini oluşturacak."

İşbirliği hangi alanları kapsıyor?

İmzalanan mutabakat zaptı, geniş bir sektörel kapsama sahip. Taraflar;

* Yenilenebilir ve yeşil enerji teknolojileri

* Bilgi ve iletişim teknolojileri

* Altyapı ve üstyapı yatırımları

* Ulaştırma ve lojistik

* Otomotiv

* Tarım teknolojileri ve gıda üretimi

* Finansal hizmetler ve fintek uygulamaları;

gibi alanlarda ortak yatırım ve projeler hayata geçirmeyi planlıyor.

Ayrıca, teknoloji transferi, bilgi paylaşımı ve stratejik kaynakların ortak kullanımı gibi konular da işbirliği kapsamında değerlendiriliyor.

İki ülke arasındaki bu stratejik adımın, bölgesel ekonomik istikrarı desteklemesi, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmesi ve uzun vadeli ilişkilerin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.