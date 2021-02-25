Türkiye ve Irak, ulaşımda iş birliklerini güçlendirmeyi planlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Ortaköy Sosyal Tesisleri'nde Irak Ulaştırma Bakanı Nasser Hussein Bandar ile bir araya geldi.

Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, salgın gibi küresel krizlerin etkilerinin ancak komşular arasındaki dayanışma ve iş birliğiyle azaltılabileceğini söyledi.

Irak'ın alt yapı geliştirme hamlesinde güçlü iş birlikleri kurmayı amaçladıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Bu süreçte hem kamu hem de özel sektör paydaşlarıyla Irak'taki muhatapları ile bir araya gelerek Irak halkının refahını ve yaşam kalitesini artıracak projeleri birlikte gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Bugün Iraklı mevkidaşı Bandar ile bu bağlamda ulaştırma ilişkilerini etraflıca ele alacaklarını kayden Karaismailoğlu; karayolu, demiryolu ve sivil havacılık alanlarında gelecek dönemde birlikte atacakları adımları konuşacaklarını anlattı.

Bakan Karaismailoğlu, "Ülkelerimiz arasında yeni bir kara sınır kapısı açılması ve doğrudan demir yolu bağlantısı kurulması önceliğimizdir. Toplantıda sadece ülkelerimiz arasındaki ulaştırma ilişkilerini değil, bölgemizdeki ulaştırma ağını da olumlu yönde etkileyecek somut adımları belirleyeceğiz." dedi.

Konuk bakanla verimli bir toplantı gerçekleştireceklerini kaydeden Karaismailoğlu, Türkiye'nin mega projelerinden Avrasya Tüneli, Marmaray ve 1915 Çanakkale Köprüsü'ne de saha ziyaretleri yapılacağını sözlerine ekledi.

"Demiryolu konusunda çalışmalarımız sürüyor"

Irak Ulaştırma Bakanı Nasser Hussein Bandar ise, çok güçlü iş birlikleri yapmak istediklerini belirterek, demir yolu, hava yolu ve havacılık sektörlerinde derin çalışma yapmak istediklerini söyledi. Bandar, "Bunların en önemlisi demir yolunda yapacağımız. Biliyorsunuz Fav Limanı yıkıldı. Fav Limanı'ndan ve Basra'dan geçerek Bağdat'a geldikten sonra tekrar Türkiye sınırına kadar uzanacak bir demir yolu hattı düşünüyoruz. Hali hazırda bu demir yolu ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'den bazı büyük iş makineleri ve taşıtlar satın aldık. Kuzeyden güneye ham petrol taşımak için büyük kamyonlar ithal ettik." dedi.

Havacılıkla ilgili yaşadıkları problemlerin Bakan Karaismailoğlu'nun da sunacağı katkılarla ortadan kalkacağını dile getiren Bandar, iki ülke arasındaki havacılık ilişkilerini de geliştirmek istediklerini bildirdi. Bandar, "Transit yol konusundaki çalışmalarımız da sürüyor. Türkiye ile aramızdaki transit yolun en kısa zamanda açılmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.