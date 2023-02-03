Türkiye ve Kuveyt, 2022 yılında 956 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaştı

Limak'tan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt ve Türkiye arasında finans ve yatırım alanlarındaki ortak iş birliği fırsatlarını ele almak amacıyla 1-2 Şubat'ta Kuveyt’te düzenlenen ziyarete, her iki ülke finans dünyasının üst düzey temsilcileri katıldı.

Ziyaret kapsamında düzenlenen çalışma yemeğinde Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Vakıflar Bankası Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve kamu bankalarının üst düzey yöneticileri, Kuveyt Bankalar Birliği ve Kuveyt’in önde gelen banka ve finans kurumlarının üst düzey temsilcileri ile bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, ekonomik ilişkilerin Türkiye ile Kuveyt arasındaki dostane bağların en önemli ayaklarından birini teşkil ettiğini belirtti.

"Karşılıklı yatırımlarımızı artırmak için çalışıyoruz"

Sönmez, Türkiye ile Kuveyt arasında gerek ticari gerek yatırım alanında ciddi bir gelecek potansiyeli bulunduğunu aktararak, "Türkiye ve Kuveyt, 2022 yılında 956 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaşarak tarihi rekora imza attı. Öte yandan, Kuveyt’in Türkiye’deki 2 milyar dolar değerindeki yatırımını önemsiyor ve karşılıklı yatırımlarımızı artırmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuveyt’in bölgenin en köklü ve güçlü finans sistemine sahip ülkelerinden biri olduğunun altını çizen Sönmez, “Geçtiğimiz 20 yılda Türk mali sisteminin temelini oluşturan bankacılık sektörünün nasıl büyük bir dönüşüm geçirdiğine hepimiz şahit olduk. Bugün geldiğimiz noktada Türk finans sektörü gücü, güvenilirliği ve istikrarıyla tüm dünyada takdir konusu olmuştur.” değerlendirmesinde bulundu.

Çalışma yemeği kapsamında gerçekleştirilen oturumda başta finans sektörü olmak üzere Türkiye ile Kuveyt arasındaki iş birliği ve yatırım imkanlarının artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Türk ve Kuveyt finans dünyası temsilcileri, iki ülke arasında başta finans olmak üzere mevcut yatırım imkanlarının geliştirilmesi için atılması gereken adım ve fırsatları ele alırken, gelişen yatırım ortamının Türkiye ile Kuveyt arasındaki iş hacmini genişletmeye yardımcı olduğu vurgulandı.

Geliri artan ekonomilerde finans sektörünün reel ekonomiye yatırım, tasarruf, güvenirlik ve riskleri azaltma gibi hayati görevler üstlendiği ifade edilen çalışma yemeğinde bunun beraberinde birçok iş birliği fırsatını da cesaretlendirdiği kaydedildi. Türk ve Kuveyt finans dünyası temsilcileri, mevcut potansiyeli hayata geçirmek için daha fazla iş birliği yapılması konusunda hem fikir olduklarını vurguladı.

Program kapsamında ayrıca Türk bankalarının üst düzey yöneticileri, Limak tarafından Kuveyt’te inşaat çalışmaları hızla devam eden Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binası inşaatını da ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.