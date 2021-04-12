Türkiye ve Libya'dan petrol ve doğal gazda iş birliğini geliştirme kararı

Türkiye ile Libya, petrol ve doğal gazda iş birliğini geliştirme kararı aldı. Konuya ilişkin Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Libya Milli Birlik Hükümeti Petrol ve Gaz Bakanı Sayın Muhammed Ahmed Oun ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Petrol ve doğal gaz başta olmak üzere iş birliğimizi geliştirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.