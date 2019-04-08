Türkiye ve Rusya'dan ortak yatırım fonu

08 Nisan 2019

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından ortak bir yatırım platformu olarak kurulan Türkiye-Rusya Yatırım Fonu'nun (RTIF) ilk etapta ortak projelere 200 milyon euro yatırım yapması planlanıyor.

TVF'den yapılan yazılı açıklamaya göre anlaşma, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından bugün Rusya'da imzalanacak.

İlk etapta hayata geçirilecek projelere 200 milyon euro kaynak ayrılan fonun toplam büyüklüğü ise 900 milyon euro olarak belirlendi. Taraflar, her iki ülkede de teknoloji, sağlık ve altyapı gibi öncelikli olan sektörlere odaklanarak ortak projeler geliştirmeye başladı.

TVF Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, "Bu, bizim için önemli bir kilometre taşı. RTIF üzerinden hedef sektörlerde yatırımları başlatmanın hem iki ülke hem de ulusal varlık fonlarımız arasındaki ilişkileri güçlendireceğine inanıyoruz" dedi.

RDIF'in CEO'su Kirill Dmitriev ise Rus arama motoru şirketi Yandex ile Türkiye'de olası yatırım fırsatlarını görüştüklerini söyledi. Dmitriev, "Yandex'in Türkiye'de sahip olduklarını göz önüne aldığımızda, Rusya'nın Türkiye ve Arap ülkelerindeki teknolojik varlığını artırma imkanı olduğunu görüyoruz" açıklamasını yaptı.

(Fotoğraftaki kişi: RDIF CEO'su Kirill Dmitriev)

Kaynak: Reuters