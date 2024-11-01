Türkiye ve Senegal'den ihracat ve yatırım ilişkilerini güçlendirme adımı

DEİK tarafından düzenlenen Türkiye-Senegal İş Forumu, Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, DEİK Başkanı Olpak, Senegal Ulusal İşverenler Konseyi (CNP) Başkanı Baidy Agne, Senegal Yatırım Ajansı (APIX) Başkanı Bakary Bathily ve Türk ve Senegalli iş insanlarının katılımıyla İstanbul'da düzenlendi.

İlk etapta hedef: 1 milyar dolarlık ticaret

Olpak, burada yaptığı konuşmada, 48 Afrika ülkesinde iş konseylerinin olduğunu belirterek, 2015'te kurulan Türkiye-Senegal İş Konseyiyle iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek için çalıştıklarını söyledi. Karşı kanat olan Dakar Sanayi ve Ticaret Odası'yla anlaşmaları olduğunu hatırlatan ve bugün de Senegal Yatırım Ajansı, Senegal Yatırımcılar Derneği ve Senegal-Türkiye İş Birliğini Güçlendirenler Derneği'yle DEİK olarak anlaşmalar imzalayacaklarını bildiren Olpak, iki ülke arasında ilk etapta 1 milyar dolarlık ticaret hedefi olduğunu aktardı.

İki ülke arasındaki işbirliğinin önünü açacak hususlara ilişkin bilgi veren Olpak, sözlerini şöyle tamamladı: "Vize süreçlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması, gümrüklerde uzun süre ve işlemlerin hızlandırılması, önümüzü açacaktır. Bankacılık, finans çok önemli bir alan belki bir Türk bankasının da orada açılması söz konusu olabilir mi? Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın da takdirine arz ediyoruz. Karar alma ve süreçleri konusunda firmalarımızın bizden hızlandırılması talebi var, lojistikte konteyner taşımacılığı yapan firmalar maliyetlerin dengeli hale gelebilmesi için destek bekliyor."

Yatırımları koruyan sistem

CNP Başkanı Agne, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlenmesiyle beraber üretkenlik ve performans açısından çok ciddi bir sıçrama gerçekleştirebileceğini düşündüklerine vurgu yaparak şöyle devam etti: "Senegal ve Türk ortak şirketleri kurma konusunda önemli inisiyatifler gerçekleştirebiliriz. Bu tabii ki ülkelerimiz arasındaki ihracat ve yatırım ilişkisini güçlendirecektir. Aynı zamanda ortak yatırım ve teknolojide yetkili transferi gayretlerini kuvvetlendirecektir. Türk yatırımcılara şunu ifade etmek istiyoruz, Senegal son derece cazip bir yatırımla, gerek özel sektör için, gerek kamu sektörü için burada aramızda APIX Başkanı da var. Gerçekten Senegal'in son derece kuvvetli bir iş ortamı var. Öncelikle makro ekonomi performansı son derece güçlü. Senegal'de son derece şeffaf ve iyi bir yönetişim sistemi var. Yatırımları koruyan sistemimiz var. Özel sektöre yönelik son derece önemli destekler var."

Agne: Aksa Enerji grubu değerli çabalar sarf ediyor

Senegal'in Türk yatırımlarıyla daha cazip hale geleceğini belirten Agne, "Öncelikle büyük projeler hayata geçirebilirsiniz ve aynı şekilde Senegal özel sektörünü de Türk muadilleriyle işbirliğini güçlendirmeye davet ediyoruz. Pek çok sektörde halihazırda Türk ve Senegalli iş insanları zaten çalışmaya başlamış durumda. Mesela Aksa Enerji grubu bu konuda son derece değerli çabalar sarf ediyor" diye konuştu.