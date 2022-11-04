Türkiye ve Yunanistan’da gelir ziyaretçi kadar artmıyor

Ziyaretçi sayısı ile turizm geliri ilişkisi son dönemde sık sık gündeme geliyor. Ülkeler de geleceğe ilişkin senaryo ve planlamalarında bu konuya yer veriyor.

Son dönemde ülkelerin ziyaretçi sayısından çok turizm gelirini artırmalarının önemli olduğu, planlamaların da bu temelde olması gerektiği savunuluyor. Ziyaretçi sayısındaki artış ile turizm gelirindeki artışın sık sık karşılaştırıldığı Akdeniz bölgesinin üç ülkesi; İspanya, Türkiye ve Yunanistan’da bu noktada iki farklı gelişme yaşanıyor.

Türkiye ve Yunanistan’da elde edilen turizm gelirindeki artış ziyaretçi sayısındaki artıştan daha düşük iken İspanya’da tersine bir durum var. İspanya’da elde edilen turizm gelirindeki artış oranı gelen ziyaretçi sayısındaki artış oranından daha yüksek.

Bu yılın dokuz aylık döneminde (Ocak-Eylül) Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 artarken ziyaretçi sayısındaki artış yüzde 67’de kaldı. Benzer biçimde Yunanistan’da ziyaretçi sayısı yüzde 121 artarken turizm gelirindeki artış yüzde 92’de kaldı. Buna karşılık İspanya’nın bu yıl sekiz aylık (Ocak-Ağustos) ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 220 artarken bu dönemde elde edilen turizm gelirindeki artış yüzde 362 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) turizm ile ilgili hesaplama yöntemini değiştirmesi ile turizm geliri kâğıt üzerinde yüzde 20 artmış görünecek. Sektör temsilcileri TÜİK’in hesaplama yöntemini değiştirip telefon eğitim vs. gibi harcamaları turizm geliri içine almasının bir hesaplama yöntemi olabileceğini ancak bunun sorun çözüm olmadığını, çözümün gelen turistin yaptığı harcamayı artıracak ürünler geliştirilmesi gerektiğini söylüyor.

TÜİK hesaplama yöntemini değiştirdi, turizm geliri yüzde 68 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hesaplama yöntemini değiştirmesiyle turizm geliri kâğıt üzerinde arttı. Yeni hesaplama yöntemine göre dokuz aylık turizm geliri yüzde 68 artarak 21 milyar dolardan 35 milyar dolara yükseldi. TÜİK, Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankalar arası Kart Merkezi işbirliğiyle yapılan çalışmalarla turizme ilişkin istatistikleri değiştirdi. “Güncelleme” adıyla yapılan değişiklik ile; paket tura konu olan geceleme sayısı, sağlık turizmi harcamaları, eğitim gören öğrencilerin ödediği harçlar, kredi kartı ve bavul ticareti verileri turizm gelirleri içine alındı. Bu hesaplama yöntemiyle turizm gelirleri yıllık ortalama yüzde 20 artmış oldu.