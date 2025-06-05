Türkiye-Venezuela ticaretinde yeni hedef: 5 milyar dolar

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Venezuela arasındaki ticaretin coğrafi uzaklığa rağmen geliştiğini belirterek, iki ülke arasındaki dış ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Baran, 2024 yılı sonu itibarıyla 700 milyon dolar düzeyindeki ticaretin, kısa vadede 3 milyar, orta vadede ise 5 milyar dolara çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Baran’ın açıklamaları, Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında geldi. Ziyarette Büyükelçilik Müsteşarı Adriana T. Teran da yer aldı.

Büyükelçi: Türkiye’den gelen destek unutulmadı

Büyükelçi Gutierrez, ülkesinin dünyanın en büyük petrol, üçüncü büyük doğalgaz ve altın rezervlerine sahip olduğunu hatırlatarak, ABD öncülüğündeki yaptırımların ardından ekonomilerini çeşitlendirme ve üretime yönelme kararı aldıklarını söyledi.

“Yaptırımlardan önce kullandığımız ürünlerin yüzde 93’ünü ithal ediyorduk. Artık yüzlerce ürünü kendimiz üretiyoruz” diyen Gutierrez, Türkiye’den gelen gıda ve ilaç desteğini unutmadıklarını ifade etti.

Ekonomik toparlanma sürecinde dost ülkelerden yatırım beklediklerini belirten Gutierrez, konut ihtiyacı nedeniyle özellikle inşaat sektöründe yatırım fırsatları olduğunu söyledi. Ayrıca Venezuela’nın doğal güzelliklerine dikkat çekerek Türk yatırımcıları turizm sektörüne davet etti.

Baran: Türk Müteahhitleri Venezuela’nın İhtiyacını Karşılayabilir

ATO Başkanı Gürsel Baran, iki ülke arasındaki ilişkilerin 75. yılına dikkat çekerek, mevcut dış ticaret hacminin yakın ilişkileri yansıtmaktan uzak olduğunu belirtti. “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği hedef doğrultusunda ticaretimizi artıracağız” dedi.

Baran, Venezuela’nın konut ihtiyacına yanıt olarak Türk müteahhitlik sektörünün dünya çapındaki gücünü hatırlattı:

“Müteahhitlik hizmetlerinde dünyada Çin’den sonra ikinci sıradayız. Bu alanda Venezuela’nın ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasiteye sahibiz.”

Ankara’nın savunma sanayi, tekstil, mobilya ve sağlık turizmi alanlarında da güçlü olduğunu belirten Baran, iş birliği potansiyeline dikkat çekti.

Venezuela’dan Ticaret Fuarı Daveti

Ziyarette ayrıca, 16-17 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek “Made in Venezuela” ticaret fuarına ilişkin bir davet iletildi. Büyükelçi Gutierrez, Venezuela Dışişleri Bakanı Coromoto Godoy Celderon’un davetini Gürsel Baran’a sundu.