Türkiye vergi bilgileri paylaşım notu iyileşti

Mehmet KAYA-ANKARA

Türkiye önceki rapora göre durumunu iyileştirdi. OECD ülke raporlarının yayınlanması nedeniyle yaptığı açıklamada, 111 milyon hesap hakkında otomatik bilgi alış-verişi sağlandığı belirtildi. Finansal hesapların otomatik değişimi yönünde de ülke değerlendirmeleri yapıldığı belirtilen açıklamada, süreç içindeki ülkelerin üçte ikisinin durumlarında iyileşme görüldüğü belirtildi. OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Küresel Forum vergi şeff aflığı ortamını şekillendirmeye devam ediyor. Vergi idareleri için finansal hesap bilgilerine erişimin genişletilmesi, herkesin adil vergi payını ödemesini sağlamaya yardımcı olarak, dünya çapındaki ülkeler ve özellikle gelişmekte olan ülkeler için gelir seferberliğini artırıyor” dedi. OECD verilerine göre 2022 de küresel olarak 11 trilyon Euroluk 111 milyon finansal hesaba otomatik bilgi alışverişi kapsamında erişim imkanı sağlandı. 2009’dan bu yana paylaşılan veriler sayesinde 114 milyar TL’lik vergi alımı gerçekleştirildi.

Türkiye gözden geçirme raporunda, 2013 raporunda “kısmi uyumlu” seviyesinin üstüne çıkarak “büyük ölçüde uyumlu” seviyesine geldi.