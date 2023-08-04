Türkiye yabancı yatırım projelerinde ilk 5’te

Ernst & Young’ın(EY) 22. sini hazırladığı Avrupa Ülke Çekiciliği Araştırması’na göre, Avrupa'ya yönelik doğrudan yabancı yatırımlar (FDI), 2022'de önceki yıla göre sadece yüzde 1 oranında artarken COVID-19 pandemisinin hemen öncesi 2019’a göre yüzde 7 daha düşük kaldı.

Fransa, İngiltere ve Almanya, doğrudan yabancı yatırımların büyük kısmını çekerek toplam projelerin yaklaşık yarısını oluşturan ilk 3 sıradaki yerlerini korumaya devam etti. Fransa'da doğrudan yabancı yatırım projeleri yüzde 3 artışla 1,259 projeye yükseldi. İngiltere'de ies yüzde 6 düşüşle 929 projeye, Almanya'da ise yüzde 1 düşüşle 832 projeye geriledi.

Avrupa'ya yönelik yabancı yatırımların pandeminin ardından toparlanacağına yönelik işaretlere rağmen, Ukrayna'daki savaşın artçı şokları, zayıf ekonomik büyüme, tedarik zincirindeki kesintiler, yüksek enflasyon ve yükselen enerji maliyetleri, duraklamada rol oynağına yer verilen araştırmaya göre, 2022 yılı boyunca dünya genelinde şirketler, 44 Avrupa ülkesinde 5 bin 962 sıfırdan yatırım ve genişleme projesini açıkladı. Bu 2021 yılındaki 5 bin 877 projeye kıyasla yalnızca yüzde 1'lik artışı ifade ediyor.

Türkiye güçlü performansı ile dikkat çekiyor

EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşar, doğrudan yabancı yatırımın (DYY), Avrupa ekonomisi için oldukça kritik bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. Pandeminin ardından, planlanan yatırımlardaki önemli artışın, doğrudan yabancı yatırımların büyük ölçüde geri döneceğinin işareti olarak görüldüğünü söyleyen Büyükavşar, ancak bunun gerçekleşmediğini ifade etti.

Yabancı yatırımlara ev sahipliği yapan ilk 10 ülkeye bakıldığında, İrlanda, Portekiz, İtalya, Türkiye, Polonya ve Romanya'da önemli bir büyüme olduğuna değinen Büyükavşar, “Türkiye’de 2021'de 264 olan yabancı yatırım proje sayısı 2022’de 321’e yükseldi. Böylece Türkiey en fazla proje çeken 5’inci ülke konumuna geldi. Daha fazla doğrudan yabancı yatırım çekmeye yardımcı olmak üzere üst düzey iş liderleriyle yapılan 500'den fazla görüşmeye dayanan altı adımlı bir plan sunduk” dedi.

En fazla yatırım yazılım ve bilgi teknolojilerine

Araştırmada, yabancı yatırımda İtalya’da yüzde 17, Polonya’da yüzde 23, Portekiz’de yüzde 24, Romanya’da yüzde 86 ve Türkiye’de yüzde 22’lik artış yaşandığına dikkat çekildi. Araştırmada, 2022'de doğrudan yabancı yatırım projeleri için en büyük sektör; yüzde 8 oranında artışla toplam projelerin yüzde 20'sini oluşturan yazılım ve bilgi teknolojileri hizmetleri sektörü olduğu göze çarpıyor.