Türkiye yapay zekâda teknoloji üssü olacak
Türkiye, yapay zekâda küresel rekabetteki konumunu güçlendirmek için teknoloji diplomasisini hızlandırıyor. 2027 sonuna kadar 5 ülkeyle işbirliği anlaşması, 3 uluslararası kuruluşla mutabakat hedeflenirken, Türk Dilleri Büyük Dil Modeli ve ortak veri merkezleri geliştirilecek.
Türkiye, yapay zekâda küresel rekabetteki konumunu güçlendirmek ve yerli yapay zekâ ürünlerinin ihracatını artırmak için teknoloji diplomasisini hızlandırıyor. 2026-2030 Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı kapsamında 2027 sonuna kadar en az 5 ülkeyle ikili yapay zekâ işbirliği anlaşması, 3 uluslararası kuruluşla da mutabakat imzalanması hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen planla Türkiye; yapay zekâ standartları, veri paylaşımı, hesaplama altyapıları ve model geliştirme alanlarında uluslararası işbirliklerini artıracak. OECD, G20 ve Birleşmiş Milletler platformlarının yanı sıra ISO/IEC, ITU ve UNESCO gibi kuruluşların çalışmalarına teknik katkı sağlanacak. Hedef yalnızca anlaşma imzalamakla sınırlı olmayacak. Yapılacak işbirliklerinde ortak test protokolleri, veri ve hesaplama paylaşımı, ortak proje çağrıları ve Türk yapay zekâ ürünlerinin ihracatını kolaylaştıracak karşılıklı tanıma mekanizmaları oluşturulması planlanıyor.
Türk dünyasına ortak yapay zekâ modeli
Türkiye’nin bölgesel teknoloji stratejisinin önemli ayaklarından biri Türk Devletleri Teşkilatı olacak. En az iki üye ülkeyle pilot çalışma başlatılarak Oğuz, Kıpçak ve Karluk dil ailelerini kapsayan “Türk Dilleri Büyük Dil Modeli” geliştirilecek. Ortak hesaplama altyapısından yararlanılarak geliştirilecek modelin kamu hizmetleri, eğitim, çeviri, bilgi erişimi ve kültürel miras alanlarında kullanılması planlanıyor. İlk versiyonun 2027 sonuna kadar üretim ortamına alınması hedefleniyor. D8 ülkeleriyle tarım, enerji, ticaret ve sanayi alanlarında ortak yapay zekâ projeleri yürütülürken, İslam İşbirliği Teşkilatı kapsamında da kamu hizmetleri ve yapay zekâ okuryazarlığına yönelik programlar geliştirilecek.
Ortak veri merkezleri gündemde
Yapay zekânın ihtiyaç duyduğu yüksek hesaplama kapasitesi için bölgesel ortaklarla veri merkezi ve ortak hesaplama altyapıları kurulması da hedefleniyor. 2027 sonuna kadar en az iki stratejik ortakla veri merkezi veya ortak hesaplama altyapısı anlaşması yapılması planlanıyor. Bu süreçte İstanbul özel bir konuma sahip olacak. Şehir, Türkiye’nin uluslararası yapay zekâ vitrini ve yatırım diplomasisi merkezi haline getirilecek. Küresel etkinlikler, yatırımcı buluşmaları ve demo günleri İstanbul merkezli düzenlenecek. Terminal İstanbul gibi platformların ise uluslararası yapay zekâ ekosisteminin buluşma noktası olması hedefleniyor.
Tech Visa ile 47 teknoloji girişimi Türkiye’de şirket kurdu
Türkiye’nin küresel teknoloji girişimlerini ve nitelikli yabancı yetenekleri ülkeye çekmek amacıyla yürüttüğü Tech Visa Programı’na yılın ilk yarısında 53 ülkeden 492 başvuru geldi. Değerlendirmeleri başarıyla tamamlayan 82 girişim programa kabul edilirken, bunların 47’si Türkiye’de şirket kurarak faaliyetlerine başladı. Girişimlere hızlandırma eğitimlerinin yanı sıra teknopark, finansman, teşvik ve danışmanlık desteği sağlanıyor. Programa kabul edilenlere 3 yıllık özel çalışma izni de veriliyor.