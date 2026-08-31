Türkiye yapay zekâda teknoloji üssü olacak

Türkiye, yapay zekâda kü­resel rekabetteki konu­munu güçlendirmek ve yerli yapay zekâ ürünlerinin ih­racatını artırmak için teknolo­ji diplomasisini hızlandırıyor. 2026-2030 Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı kapsamında 2027 sonuna kadar en az 5 ülkeyle ikili yapay zekâ işbirliği anlaş­ması, 3 uluslararası kuruluşla da mutabakat imzalanması he­defleniyor. Sanayi ve Teknolo­ji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen planla Türkiye; ya­pay zekâ standartları, veri pay­laşımı, hesaplama altyapıları ve model geliştirme alanlarında uluslararası işbirliklerini artı­racak. OECD, G20 ve Birleşmiş Milletler platformlarının yanı sıra ISO/IEC, ITU ve UNESCO gibi kuruluşların çalışmalarına teknik katkı sağlanacak. Hedef yalnızca anlaşma imzalamakla sınırlı olmayacak. Yapılacak iş­birliklerinde ortak test proto­kolleri, veri ve hesaplama pay­laşımı, ortak proje çağrıları ve Türk yapay zekâ ürünlerinin ihracatını kolaylaştıracak kar­şılıklı tanıma mekanizmaları oluşturulması planlanıyor.

Türk dünyasına ortak yapay zekâ modeli

Türkiye’nin bölgesel tekno­loji stratejisinin önemli ayak­larından biri Türk Devletleri Teşkilatı olacak. En az iki üye ülkeyle pilot çalışma başlatıla­rak Oğuz, Kıpçak ve Karluk dil ailelerini kapsayan “Türk Dil­leri Büyük Dil Modeli” geliştiri­lecek. Ortak hesaplama altyapı­sından yararlanılarak geliştiri­lecek modelin kamu hizmetleri, eğitim, çeviri, bilgi erişimi ve kültürel miras alanlarında kul­lanılması planlanıyor. İlk versi­yonun 2027 sonuna kadar üre­tim ortamına alınması hedef­leniyor. D8 ülkeleriyle tarım, enerji, ticaret ve sanayi alanla­rında ortak yapay zekâ projele­ri yürütülürken, İslam İşbirliği Teşkilatı kapsamında da kamu hizmetleri ve yapay zekâ okur­yazarlığına yönelik programlar geliştirilecek.

Ortak veri merkezleri gündemde

Yapay zekânın ihtiyaç duydu­ğu yüksek hesaplama kapasite­si için bölgesel ortaklarla veri merkezi ve ortak hesaplama alt­yapıları kurulması da hedefle­niyor. 2027 sonuna kadar en az iki stratejik ortakla veri merke­zi veya ortak hesaplama altya­pısı anlaşması yapılması plan­lanıyor. Bu süreçte İstanbul özel bir konuma sahip olacak. Şehir, Türkiye’nin uluslarara­sı yapay zekâ vitrini ve yatırım diplomasisi merkezi haline ge­tirilecek. Küresel etkinlikler, yatırımcı buluşmaları ve demo günleri İstanbul merkezli dü­zenlenecek. Terminal İstanbul gibi platformların ise uluslara­rası yapay zekâ ekosisteminin buluşma noktası olması hedef­leniyor.

Tech Visa ile 47 teknoloji girişimi Türkiye’de şirket kurdu

Türkiye’nin küresel teknoloji girişimlerini ve nitelikli yabancı yetenekleri ülkeye çekmek amacıyla yürüttüğü Tech Visa Programı’na yılın ilk yarısında 53 ülkeden 492 başvuru geldi. Değerlendirmeleri başarıyla tamamlayan 82 girişim programa kabul edilirken, bunların 47’si Türkiye’de şirket kurarak faaliyetlerine başladı. Girişimlere hızlandırma eğitimlerinin yanı sıra teknopark, finansman, teşvik ve danışmanlık desteği sağlanıyor. Programa kabul edilenlere 3 yıllık özel çalışma izni de veriliyor.