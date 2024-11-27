Türkiye Yatırım Ofisi ile Çin’in 'Silikon Vadisi'nden işbirliği imzası

Türkiye Yatırım Ofisi ile Congguansun Bilişim Vadisi yetkilileri Pekin'de buluştu ve karşılıklı katma değerli yatırımların desteklenmesi, üst düzey ziyaretlerin arttırılması, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile teknoloji alanında yatırım temalı etkinlikler düzenlenmesi gibi konuları içeren Stratejik İşbirliği Mutabakatı'na imza attı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Çin arasında iş ve yatırımlar bakımından çok stratejik bir ilişki olduğunu ve Çin'in devlet politikası haline gelen küreselleşme stratejisinde önemli bir üs işlevi görebileceğine inandıklarını dile getirdi.

Çin şirketleri Türkiye'ye ve dünyaya açılmak için hevesli

Toplantıya ev sahipliği yapan Haydien'in Belediye Başkan Yardımcısı Yüe Li de, Çin şirketlerinin Türkiye’ye ve dünyaya açılmak için hevesli olduklarını vurgulayan Yüe, Haydien’deki şirketleri Türkiye’de iş ve yatırım yapmaya teşvik edeceklerini ifade etti.

12 bin şirketin Ar-ge merkezi

Çin Bilimler Akademisi (CAS) tarafından 1950'lerde bir teknoloji merkezi olarak kurulan Congguansun, 1980'lerde elektronik alanına yoğunlaştı. Bölge bugün, Çin’in önde gelen bilişim ve teknoloji şirketlerinin yanı sıra, aralarında Google, Intel, AMD, Oracle ve Sony'nin olduğu yabancı şirketler dahil 12 bin şirketin araştırma ve geliştirme (Ar-ge) merkezine ev sahipliği yapıyor.