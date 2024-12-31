Türkiye, yeni yatırımların ‘bağlantı noktası’

Türkiye, bu yıl imalat sanayisi, yenilenebilir enerji ve tedarik zin­cirleri gibi çeşitli alanlarda yapılan yatırımların ‘bağlantı noktası’ oldu. Derlenen bilgi­ye göre, Türkiye'ye yıl içinde farklı sektörlerdeki şirketler yatırım kararı alırken bazıla­rı da var olan yatırımlarını ar­tırma kararını duyurdu. Söz konusu şirketler imalattan metal endüstrisine, tüketici elektroniğinden sağlık cihaz­larına kadar farklı sektörler­deki faaliyetleriyle ön plana çıkıyor.

Bu kapsamda WEG S.A. Manisa'da redüktör (meka­nik sistemlerde kullanılan bir güç iletim cihazı) fabrikası kurmak için yaklaşık 28 mil­yon euroluk yatırım yapacak. Redüktör pazarındaki talebi karşılamayı ve şirketin bile­şenler için üretim kapasitesi­ni artırmayı hedefleyen yatı­rımın, 2027'ye kadar tamam­lanması ve bu sayede Brezilya dışındaki redüktör üretimi­nin artırılması planlanıyor.

Yeni fabrika, Manisa'da 12 bin metrekarelik binada ku­rulacak. Tesisin Avustur­ya'da bulunan redüktör fab­rikasıyla birlikte Türkiye'de üretilen endüstriyel elektrik motorlarıyla satış entegras­yonu sağlaması hedefleni­yor. Halihazırda Türkiye'de 750 kişiye istihdam sağlayan WEG Group Türkiye, yeni ya­tırımlarla 150 yeni iş imkanı oluşturmayı öngörüyor.

Metal sektöründe faaliyet gösteren Teknik Alüminyum Sanayi AŞ Tekirdağ'da kura­cağı alüminyum fabrikasına yaklaşık 384,9 milyon dolar­lık yatırım yapmayı planlıyor. Tosyalı Toyo Çelik AŞ teneke ürünleri üretiminde kapasite artırım kararını duyurdu. Şir­ket yaklaşık 200 milyon dolar tutarındaki kapasite artışını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Kompresör üreticisi Çin merkezli Kaishan Group, İz­mir'de 1 milyar dolarlık yatı­rım kararını açıkladı. Fabri­kayı 2026'dan önce devreye almayı öngören şirket, pro­je kapsamında ilk aşamada 200'den fazla, yedek parça üretimi için planlayacakları fabrikalarla 500 kişiyi istih­dam edecek.

Ev aletleri sektö­ründe faaliyet gösteren BSH de ülkeye bu yıl için 110 mil­yon euro, 5 yıl içinde yaklaşık 500 milyon euroluk yatırım planını açıkladı. Söz konusu sektörde faaliyette bulunan Çin merkezli Haier Europe şirketi Eskişehir'de yakla­şık 70 milyon euroluk pişiri­ci ürün grubu üretim tesisini açtı. SDF Group, Balıkesir'de ‘FARMotion’ motor üretimi­ne odaklanan 10 bin metreka­relik yeni fabrikayı faaliyete geçirdi. Dünyanın öncü diş implantı üreticilerinden Gü­ney Kore merkezli MegaGen Türkiye'ye ilk etapta 15 mil­yon dolar, 5 yıl içinde 100 mil­yon dolar yatırım yapma ka­rarını duyurdu.

Yenilenebilir enerji yatırımları

Şirketler, Türkiye'ye sür­dürülebilirlik alanında ye­nilenebilir enerji ve elekt­ronik aksamlar sektörlerin­de yatırımlarını da açıkladı. Almanya merkezli Nordex Group, Türkiye'de karasal rüzgar santrali çalışmalarını artırma kapsamında 1 milyar euroluk yatırım kararını ilan etti. Lityum pil üreticilerin­den Çinli Ganfeng Lithium, Türkiye'de 500 milyon dolar­lık yatırım yapmak üzere Yi­ğit Akü ile anlaşma imzaladı.

Çin merkezli Gotion Group, Türkiye'de enerji depolama sistemleri ve batarya üretimi için Alarko Holding ile anlaş­tı. Yaklaşık 300 milyon dolar olması beklenen yatırım so­nucu 400 kişi istihdam edile­cek. Çin merkezli enerji şir­keti Eve Energy de Aksa Je­neratör firmasıyla enerji depolama operasyonları için ortak girişim kurmayı planla­dığını duyurdu.

Almanya merkezli Boru­san EnBW Enerji ile Nordex Group, Balabanlı (Çanakkale) Rüzgar Enerjisi Santrali ka­pasite artırma projesi için 36 megavatlık türbin tedarik ve bakım sözleşmesi imzaladı.

"Yatırımlar ekonomik büyümeyi destekliyor”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'ye yönelik yatırımlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Stratejik sektörlerdeki yatırımlara dikkati çeken Dağlıoğlu, şunları kaydetti: "Türkiye, 2024 yılında imalat sanayisi ve yenilenebilir enerji gibi kritik sektörlerde de yatırımcıların tercihi oldu, küresel ekonomik dengelerdeki önemli bağlantı noktalarından biri haline geldi. Bu yatırımlar, ekonomik büyümeyi desteklerken Türkiye'yi sürdürülebilir ve yenilikçi sektörlerde küresel bir oyuncu yapma yolunda önemli adımlar atmamıza olanak tanıyor."