Türkiye, yeni yatırımların ‘bağlantı noktası’
Kompresör üreticilerinden Kaishan Group 1 milyar dolarlık, karasal rüzgar santrali üreticisi Nordex Group 1 milyar euroluk yatırım yapacak. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Türkiye, kritik sektörlerde de yatırımcıların tercihi oldu” dedi.
Türkiye, bu yıl imalat sanayisi, yenilenebilir enerji ve tedarik zincirleri gibi çeşitli alanlarda yapılan yatırımların ‘bağlantı noktası’ oldu. Derlenen bilgiye göre, Türkiye'ye yıl içinde farklı sektörlerdeki şirketler yatırım kararı alırken bazıları da var olan yatırımlarını artırma kararını duyurdu. Söz konusu şirketler imalattan metal endüstrisine, tüketici elektroniğinden sağlık cihazlarına kadar farklı sektörlerdeki faaliyetleriyle ön plana çıkıyor.
Bu kapsamda WEG S.A. Manisa'da redüktör (mekanik sistemlerde kullanılan bir güç iletim cihazı) fabrikası kurmak için yaklaşık 28 milyon euroluk yatırım yapacak. Redüktör pazarındaki talebi karşılamayı ve şirketin bileşenler için üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen yatırımın, 2027'ye kadar tamamlanması ve bu sayede Brezilya dışındaki redüktör üretiminin artırılması planlanıyor.
Yeni fabrika, Manisa'da 12 bin metrekarelik binada kurulacak. Tesisin Avusturya'da bulunan redüktör fabrikasıyla birlikte Türkiye'de üretilen endüstriyel elektrik motorlarıyla satış entegrasyonu sağlaması hedefleniyor. Halihazırda Türkiye'de 750 kişiye istihdam sağlayan WEG Group Türkiye, yeni yatırımlarla 150 yeni iş imkanı oluşturmayı öngörüyor.
Metal sektöründe faaliyet gösteren Teknik Alüminyum Sanayi AŞ Tekirdağ'da kuracağı alüminyum fabrikasına yaklaşık 384,9 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Tosyalı Toyo Çelik AŞ teneke ürünleri üretiminde kapasite artırım kararını duyurdu. Şirket yaklaşık 200 milyon dolar tutarındaki kapasite artışını gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Kompresör üreticisi Çin merkezli Kaishan Group, İzmir'de 1 milyar dolarlık yatırım kararını açıkladı. Fabrikayı 2026'dan önce devreye almayı öngören şirket, proje kapsamında ilk aşamada 200'den fazla, yedek parça üretimi için planlayacakları fabrikalarla 500 kişiyi istihdam edecek.
Ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren BSH de ülkeye bu yıl için 110 milyon euro, 5 yıl içinde yaklaşık 500 milyon euroluk yatırım planını açıkladı. Söz konusu sektörde faaliyette bulunan Çin merkezli Haier Europe şirketi Eskişehir'de yaklaşık 70 milyon euroluk pişirici ürün grubu üretim tesisini açtı. SDF Group, Balıkesir'de ‘FARMotion’ motor üretimine odaklanan 10 bin metrekarelik yeni fabrikayı faaliyete geçirdi. Dünyanın öncü diş implantı üreticilerinden Güney Kore merkezli MegaGen Türkiye'ye ilk etapta 15 milyon dolar, 5 yıl içinde 100 milyon dolar yatırım yapma kararını duyurdu.
Yenilenebilir enerji yatırımları
Şirketler, Türkiye'ye sürdürülebilirlik alanında yenilenebilir enerji ve elektronik aksamlar sektörlerinde yatırımlarını da açıkladı. Almanya merkezli Nordex Group, Türkiye'de karasal rüzgar santrali çalışmalarını artırma kapsamında 1 milyar euroluk yatırım kararını ilan etti. Lityum pil üreticilerinden Çinli Ganfeng Lithium, Türkiye'de 500 milyon dolarlık yatırım yapmak üzere Yiğit Akü ile anlaşma imzaladı.
Çin merkezli Gotion Group, Türkiye'de enerji depolama sistemleri ve batarya üretimi için Alarko Holding ile anlaştı. Yaklaşık 300 milyon dolar olması beklenen yatırım sonucu 400 kişi istihdam edilecek. Çin merkezli enerji şirketi Eve Energy de Aksa Jeneratör firmasıyla enerji depolama operasyonları için ortak girişim kurmayı planladığını duyurdu.
Almanya merkezli Borusan EnBW Enerji ile Nordex Group, Balabanlı (Çanakkale) Rüzgar Enerjisi Santrali kapasite artırma projesi için 36 megavatlık türbin tedarik ve bakım sözleşmesi imzaladı.
"Yatırımlar ekonomik büyümeyi destekliyor”
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'ye yönelik yatırımlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Stratejik sektörlerdeki yatırımlara dikkati çeken Dağlıoğlu, şunları kaydetti: "Türkiye, 2024 yılında imalat sanayisi ve yenilenebilir enerji gibi kritik sektörlerde de yatırımcıların tercihi oldu, küresel ekonomik dengelerdeki önemli bağlantı noktalarından biri haline geldi. Bu yatırımlar, ekonomik büyümeyi desteklerken Türkiye'yi sürdürülebilir ve yenilikçi sektörlerde küresel bir oyuncu yapma yolunda önemli adımlar atmamıza olanak tanıyor."