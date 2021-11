Türkiye yeniden makul risk sınıfında

Takip Et

Şebnem TURHAN

Küresel ticaret alacak sigortası şirketi Coface, Türkiye’nin ülke risk değerlemesini yüksek riski ifade eden C’den makul yüksek risk seviyesi olan B’ye yükseltti. Aslında 2020 Şubat’ta Türkiye’nin risk değerlemesi B’ye çıkarılmıştı ancak pandemiyle birlikte 2020 Mayıs’ta yapılan risk değerlemesinde yapılan değişiklikle bir çok ülkeyle birlikte Türkiye yeniden C yani yüksek risk sınıfına dahil olmuştuk. Ancak 2021 üçüncü çeyrekte yenilenen risk değerlemesi Türkiye’yi yeniden makul risk sınıfına soktu.

Coface’ın B notu, Türkiye’nin mevcut ekonomik koşullarının yanı sıra, yatırım ortamında iyileşme beklentisini ve firma iflas risklerinin yönetilebilir olduğunu gösteriyor. Hem yurt içi hem ihracat pazarlarında firmalara ticari alacak sigortası sağlayan Coface, bu nedenle firmaların ödeme kapasitelerini de yakından değerlendiriyor. Salgın döneminde küresel olarak artan alacak riskleri, ülke risk değerlemelerinde temel ölçütlerden biri olarak kullanılıyor.

Türkiye’de büyüme ve ihracat öne çıktı

Coface’ın değerlendirmesine göre pandemiyle birlikte 2020 Mart ayından bu yana, yeni normali oluşturmaya çalışan firmalar, küresel ticarette büyük zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyor. Türk firmaları ise hem devlet ve likidite destekleri hem de önceden edindikleri kriz yönetimi tecrübeleri ile sürece hızlıca uyum sağlayabildi.

Coface Türkiye Genel Müdürü Ali Gençtürk 2020’de şirketler, tüm dünyada, iflas risklerini artıran olağanüstü bir ekonomik şokla karşı karşıya kaldığına dikkat çekerek “Şimdi ise destekleyici maliye ve para politikalarının yanı sıra ekonomilerin yeniden açılması, ticaret hacimlerindeki toparlanma ve turizm gelirlerindeki kısmi artış, küresel olarak büyüme performansının atmasını sağlıyor. Coface, ekonomik toparlanma sürecinde şirketleri desteklemeye ve iş hacimlerinin artmasına katkı sağlamaya kararlıdır” dedi.

Ülke risk priminin iyileştirilmesine ilişkin de Gençtürk, şu yorumu yaptı: “2021’in ilk iki çeyreğinde bizim gibi gelişmekte olan ülkeler arasında Çin, Rusya ve Meksika’nın notları B’ye çıkarıldı. Üçüncü çeyrek barometresinde de bizim notumuz. Tam faiz indirimi kararlarının arkasından açıklansa da daha öncesinde verilmiş bir karardı ve bu kararda iki nokta öne çıkıyor. Birincisi Türkiye’nin büyümesi. 2020’de büyüyebilen ender ülkelerdeniz. 2021’de de büyüme sürüyor ve bizim yılsonu beklentimiz yüzde 8,5 seviyesinde. İkinci konu ise ihracat. İhracat çok iyi gidiyor ve Türkiye için olumlu bir şey. Ticaretin gidişatı hem yurtiçi hem yurtdışında olumlu görüldüğü için de Coface merkezden not artırımı geldi.”

Kur ve enflasyon riski iyi yönetilmeli

Not artışının sadece COVID’den çıkış için yapılmadığını söyleyen Gençtürk, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler arasında bulunan Brezilya ve Güney Afrika’nın üçüncü çeyrek barometresinde halen daha C risk değerlemesinde kaldığını vurguladı. İtalya’nın ise B’den ancak bu dönemde A4’e yükseltildiğini dile getiren Gençtürk, not artışının birebir katkısının Türk alıcılar üzerinde yaşanacağı kadar ülke notunun yükselmesiyle şirketlerin de skorlarının artacağını kaydetti.

Gençtürk bazı risklere de şöyle dikkat çekti: “Not artışı faiz indiriminden önce yapılmıştı. Risklerin tamamen ortadan kalktığını söyleyemiyoruz. Tabii ki ileride 2018’de yaşadığımız gibi bir kur krizi veya yüksek enflasyon nedeniyle sıkıntı yaşamamız durumunda yeniden notumuz değerlendirmeye alınabilir. Enflasyondaki ve kurdaki artış endişe verici. Kur ve enflasyon tarafını iyi yönetirsek notumuzu da koruruz.”

Notun korunması için kur riski takip edilecek

Coface Türkiye ve Orta Doğu Ekonomisti Seltem İyigün Türkiye ekonomisinde üretim ve ihracat performansının oldukça yüksek olduğunu belirterek bu yılın ocak-ağustos döneminde Türkiye ihracatını 140 milyar doların, son 12 ayda ise 200 milyar doların üzerine çıkarmayı başardığına işaret etti. İyigün, “Önümüzdeki dönemde aşılamaların tamamen etkili olması ile birlikte ihracat rakamlarının daha da artmasını bekliyoruz. Öte yandan, artan ihracat, azalan altın ithalatı, seyahat ve taşımacılık gelirlerindeki artış, cari açığın daralmasını beraberinde getiriyor. Dış talebin artması ve iç talebin görece güçlü seyri de sanayi üretimini ve yatırımları desteklemeye devam ediyor. Coface, tüm bu gelişmeleri göz önüne alarak Türkiye’nin risk değerlendirmesini bir kademe iyileştirmeye karar verdi. Enflasyonist baskılar, kur riskleri önümüzdeki dönemde yeni notumuzun korunması açısından takip edilecek konular arasında” dedi.