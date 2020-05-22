"Türkiye yenilenebilir enerjide önemli bir merkez haline gelebilir"

22 Mayıs 2020

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol içinde bulunduğumuz dönemin yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelmek için çok önemli bir fırsat sunduğunu ifade ediyor. Birol, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları açısından çok önemli bir konumda olduğunu söylerken, bu alanda önemli bir merkez haline gelebileceğini belirtiyor.