Türkiye, yüksek gıda enflasyonunu haketmiyor

Ali Ekber Yıldırım

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK’e göre, tüketici fiyatlarında aylık bazda yüzde 1,21 artış olurken, yıllık enflasyon yüzde 19,25’e ulaştı. Gıda ürünlerinde ise, aylık artış yüzde 3,18 olurken, yıllık gıda enflasyonu yüzde 29.

TÜİK‘in açıkladığı enflasyon verileri hep tartışılıyor. Yaşanan gerçek enflasyon bunun çok üzerinde diye. Fakat, TÜİK verileri bile Türkiye için kabul edilebilir rakamlar değil, çok yüksek. Türkiye gibi zengin tarımsal potansiyeli olan bir ülkenin enflasyonu en fazla gıda alanında yaşıyor olması tarım politikalarındaki yanlışın yansımasıdır.

Çiftçi üretemiyor

Geçmişte ağustos ayı, tarla üretiminin en fazla olduğu aydı. Birçok üründe hasadın yapıldığı, ürünün bol, bereketli olduğu bir dönemdi. Artık üretici üretemiyor. Ürettiğini değerinde satamıyor. Para kazanamıyor. Ağustosta fiyatı en çok artan ürün salatalık, karpuz, kuru soğan, taze fasülye nasıl olur?

Fiyatı en çok artan 20 üründen 15’i gıda

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere bakıldığında ağustosta fiyatı en çok artan 20 üründen 15’i gıda ve tarım ürünü. Bu ürünler sırasıyla, salatalık, kabak, limon,taze fasulye, karpuz, kuru soğan, yumurta, patlıcan, kıvırcık, sarımsak, kavun, kaşar peyniri, yeşil soğan, ayran, elma.

Fiyatı en çok düşen ürünler sıralamasında da ilk sırada patates, domates, üzüm, kuru fasulye gibi ürünler var.