Türkiye, yurtdışı müteahhitlikte 40 firma ile dünya üçüncüsü oldu

ANKARA(DÜNYA) -Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’ın (Engineering News Record) tarafından duyurulan dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi listesine bu yıl 40 Türk şirketi girdi.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, her geçen gün zorlaşan rekabet şartları ve daralan pazar bir tarafa, salgın nedeniyle içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlara rağmen bu yıl da listede ilk üçte yer almayı başardıklarını bildirdi.

ENR tarafından her yıl açıklanan listede bu yıl 78 firma ile ilk sırada Çin yer alırken, ikinci sıradaki ABD 41 firma ile listeye girdi. Türkiye ise dünya müteahhitlik pazarından yüzde 4,4 pay alırken, 40 firma ile üçüncü sırada yer aldı.

ENR listesini değerlendiren Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, olağanüstü şartlara rağmen yakalanan başarı ile Türk müteahhitlerinin yurt dışındaki başarısını bir kez daha gösterdiklerini söyledi.

Her geçen gün zorlaşan rekabet şartları ve pandemi döneminde daralan pazara rağmen firmaların elde ettiği başarıların çok önemli olduğunu belirten Eren, “Uzun süredir elimizde tuttuğumuz dünya ikinciliğini de bir firma farkla, geri almak üzere, bu yıl ABD’ye ödünç verdik. Listede yer alan 40 firmamızın 34’ünün Birliğimiz üyesi olması bizi ayrıca gururlandırıyor. TMB olarak kendimizi yurtdışı müteahhitlik hizmetlerimizin merkezi olarak görüyoruz” dedi.

Türk müteahhitlerinin yurt dışında üstlendikleri projelerin yüzde 90’ının 120 TMB üyesi tarafından yapıldığı bilgisini veren Erdal Eren, önümüzdeki dönem için dünya ekonomisinde toparlanmayı destekleyecek büyük altyapı projelerinin hayata geçirilecek olmasından umutlandıklarını kaydetti.

“Orta vadeli hedef yıllık 50 milyar dolarlık proje”

Salgın öncesinde ortaya koydukları yurt dışında kısa vadede 20 milyar dolar yıllık yeni projeye ulaşma hedeflerinin sürdüğünü söyleyen Eren, orta vadeli hedeflerinin ise 50 milyar dolar olduğunun altını çizdi. Müteahhit ve müşavirlerin uluslararası başarılarının, hizmet ve mal ihracatındaki artışla döviz girdisini artıracağını ifade eden Eren, “Bu aynı zamanda Türk işgücüne daha çok istihdam olanağı anlamına geliyor” dedi.

Geçen yıl uluslararası pazar yüzde 11 daraldı

Öte yandan Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından aktarılan ENR bülteninde, 2020 yılında uluslararası inşaat pazarının önceki yıla göre yüzde 11 daralarak 473 .1 milyar dolara gerilediği bildirildi. Bültende, listenin yayınlanmaya başlandığı 2003 yılından bu yana yıllık bazda en büyük daralmanın yaşandığına dikkat çekilerek, bu süreçte bir çok müteahhidin operasyonlarını daha esnek hale getirecek adımlar attığı vurgulandı.

Aynı bültende, dünya ekonomisinde büyümeye bağlı olarak inşaat pazarında küresel fırsatların ortaya çıkacağı belirtilerek, buna rağmen uluslararası müteahhitlerin bazıları için öngörülemez risklerin hâlen en büyük engel olduğunun altı çizildi.

İlk 100’e 7 Türk şirketi girdi

Son 10 yıldır Çin’in ardından ikinci sırada yer alan Türkiye, bu yıl ikinciliği bir şirket farkıyla ABD’ye kaptırdı. Uluslararası proje gelirlerine göre ilk 100 firma arasına 7 Türk şirketi girdi. Bunlardan Rönesans 28. sırada yer alırken, Limak, Ant Yapı, Yapı Merkezi, ENKA, TEKFEN ve Onur İnşaat ilk 100’e giren diğer Türk şirketleri oldular. Türk şirketleri, Rusya dahil olmak üzere Avrupa’da 8 milyar dolar, Ortadoğu’da 5.9 milyar dolarlık iş üstlendi.