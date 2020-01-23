“Türkiye yüzünü Uzakdoğu’ya çevirmeli”

23 Ocak 2020

Yasemin SALİH

Teknoloji ve sanayi alanında dünyaca ünlü markalara sahip Japonya’da son yıllarda Türkiye ilgisi dikkat çekiyor. Dış ticaretinde ABD, Çin ve Euro Bölgesi ülkelerin ağırlıkta olduğu adanın dış açığı, bu pazarlardaki duraklama nedeniyle artarken, Japon şirketler Afrika gibi yeni bölgeleri keşfediyor. Bu keşifte yol arkadaşı olarak ise Türk şirketler öne çıktı. Kasım 2018’de Türkiye’ye gelen 120 Japon şirketi ,başta Afrika olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde üçüncü ülkelerle ortak yatırım planlarının tohumları attı. Bu tarihten itibaren iki ülkenin ekonomi ve iş dünyası arasındaki trafik sıklaştı.

Bu tablonun arkasında imzası olan isimlerden biri de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı. Aynı zamanda Tosyalı Toyo Yönetim Kurulu Üyesi de olan 34 yaşındaki iş insanı, iki yıl önce DEİK’teki göreve geldiğinden bu yana Japonya ile yatıp kalktığını söyledi. Tosyalı, “Son iki yılda 50 günden fazla Japonya’da yaşadım. Toyo, Toyota’dan sonra Türkiye’ye yapılan ikinci büyük Japon yatırımı. Japonların Türk şirketlerle çalışma hevesi bizi heyecanlandırıyor” dedi. DEİK’te son yapılan seçimlerde yeniden Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı olarak güven tazeleyen Tosyalı, son iki yılda Japonya’daki Türkiye farkındalığını artıracak işlere imza attığını ifade etti. İki ülke arasında hala bir stratejik işbirliği anlaşması olmadığını, bunun bir an önce imzalanması gerektiğini belirten Tosyalı, “Japonlar yatırımlarını Türk şirketleriyle birlikte yapmaya hevesli” dedi. Bunun bir örneğini de isim açıklamadan şöyle anlattı: “Şu anda dev bir Japon firması, Afrika’da hizmet sektörüne yatırım yapmak istiyor. Afrika’da akıllı şehir teknolojileri üzerine bir sistem kuracaklar. Toplam 50 milyar dolarlık bir proje ve bunu birlikte yapacak Türk ortak arıyorlar. Ayrıca Türkiye ve Afrika’da sağlıkta yatırım projeleri var. Birçok proje için Türkiye’deki şirketlerle görüşmeye hazır olan Japon firmalar sonbaharda İstanbul’a gelecek. Bu, her iki ülke için de önemli.”

150 Japon iş lideri ikili görüşmelere geliyor

DEİK Türk-Japon İş Konseyi ve Japon Keidanren’in takviminde 2020’nin sonbaharında yeni bir organizasyon var. Şerif Tosyalı, iki yılda bir yapılan büyük buluşmanın 2020 ayağında iki ülke iş insanları arasında daha sağlam adımlar atılacağını belirtti. Bu kez Japonya’nın en büyük 150 şirketinin liderinin Türkiye’ye geleceğini ve Türk patronlarla yüz yüze görüşmeler yapacağını anlatan Tosyalı, “Bu, çok daha büyük bir organizasyon olacak. Birçok Japon bankanın Londra başkanları da katılacak. İki ülkenin inşaat ve taahhüt şirketlerinin üçüncü ülkelerde ortak çalışmak için birbirini tanımaları amaçlanıyor” dedi.