Türkiye'de 16 Temmuz'da 1 milyon 135 bin 846 megavatsaat elektrik üretildi

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 333 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 267 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Türkiye, dün 7 bin 28 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 548 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.