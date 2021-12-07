Türkiye’de 250 bini aşkın kamuya açık şarj noktasına ihtiyaç olacak

Türkiye’de hibrit ve elektrikli otomobillerin satışları son dönemlerde olduğu gibi artmaya devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre, Türkiye’de, 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde hibrit otomobil satışları yüzde 121,8 artışla 45 bin 190'a, elektrikli otomobil satışları da yüzde 325,2 artışla 2 bin 415'e ulaştı. Artan elektrikli araç satışının beraberinde kamuya açık şarj istasyonu sayısını da artırması bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın hazırlandığını duyurduğu elektrikli araç şarj üniteleri ve istasyonları hakkındaki iki standardın detayları da belli oldu. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan "Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ve İstasyonları-Kurulum ve Güvenlik Gerekleri Standardı"nda, şarj üniteleri ve istasyonların kurulumu için elektriksel gerekler, ünitelerin yerleştirilecekleri yerlerle ilgili konum, şarj yönteminin seçimi, ünitelerin montajı ile ilgili tavsiyeler ve işaretleme gerekleri yer alıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TOGG projesi planlanan takvim doğrultusunda ilerlerken, Bakanlık da gerekli altyapı hazırlıklarını yapıyor.

TOGG, üretim bandından indiğinde, şarj altyapısının Türkiye genelinde elektrikli araç kullanımını destekler seviyede olması için de çalışmalar devam ediyor. 2030 yılına kadar TOGG başta olmak üzere 2 milyondan fazla elektrikli aracın yollarda olacağı öngörülüyor. Artan elektrikli araç kullanımına paralel olarak 250 binden fazla kamuya açık şarj noktasına ihtiyaç duyulacağı ifade ediliyor. Böylece gelecek yıllarda elektrikli araçlarla birlikte şarj altyapısının da çok hızlı şekilde büyümesi bekleniyor.

Bu kapsamda şarj ekosistemini kısa zamanda istenilen seviyeye ulaştırmak amacıyla teknik standartlar, mevzuat düzenlemeleri ve yatırım destekleri gibi önemli başlıklarda atılacak adımlar hayata geçirilmeye başlandı.

Ayrıca, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) verilerine göre, Türkiye'de 2011'de 4 ilde 15 şarj ünitesi bulunurken, 2021 yılında 81 ilin tamamında 4 bin 500 sokete kadar ulaşan şarj ünitesi sayısına gelindi.