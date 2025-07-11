Türkiye'de 45 İl ihracatını artırdı: 20 il 1 milyar doları aştı

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk altı ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini yayımladı. Buna göre, Ocak-Haziran döneminde 45 il ihracatını artırırken, 20 il 1 milyar doların üzerinde dış satım gerçekleştirdi.

Haziran ayı özelinde ise İstanbul, 3 milyar 762 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Ancak İstanbul’un ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %6,2 oranında azaldı.

İstanbul'u, ihracatını %30,5 artırarak 2 milyar 942 milyon dolara çıkaran Kocaeli izledi. İzmir ise %12,8’lik artışla 1 milyar 950 milyon dolarlık ihracat yaptı.

En fazla ihraç edilen ürünler

İstanbul

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar – 485,1 milyon $

Kazanlar ve makineler – 392,3 milyon $

Örme giyim ve aksesuar – 391,2 milyon $

Kocaeli

Motorlu kara taşıtları – 1 milyar 191,2 milyon $

Mineral yakıtlar – 247 milyon $

Elektrikli makine ve cihazlar – 222,4 milyon $

İzmir

Mineral yakıtlar – 520,8 milyon $

Demir ve çelik – 231,8 milyon $

Kazanlar ve makineler – 165,5 milyon $

En fazla ihracat yapılan ülkeler

İstanbul

Almanya – 290 milyon $

ABD – 264 milyon $

Birleşik Arap Emirlikleri – 254 milyon $

Kocaeli

Almanya – 305 milyon $

İngiltere – 250 milyon $

İtalya – 189 milyon $

İzmir

Almanya – 166 milyon $

Hollanda – 143 milyon $

İspanya – 132 milyon $



Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre yılın ilk yarısında ihracatın yaygınlaştığı ve birçok ilin dış ticarette aktif rol üstlendiği görülüyor. Bu durum, Türkiye'nin ihracat tabanının genişlediğini ve bölgesel kalkınmanın dış ticaret verilerine de yansıdığını ortaya koyuyor.