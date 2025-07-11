Türkiye'de 45 İl ihracatını artırdı: 20 il 1 milyar doları aştı
Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2025 yılının ilk yarısında Türkiye genelinde 45 il ihracatını artırdı. Aynı dönemde 20 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken, en yüksek dış satım 3,7 milyar dolarla İstanbul'dan yapıldı. Kocaeli ve İzmir, büyük artış oranlarıyla İstanbul’u izledi. İstanbul'un en çok ihracat yaptığı ülke Almanya olurken, Kocaeli ve İzmir için de Almanya ilk sırada yer aldı. En çok ihraç edilen ürünler ise kıymetli taşlar, motorlu taşıtlar, mineral yakıtlar ve makineler oldu.
Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk altı ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini yayımladı. Buna göre, Ocak-Haziran döneminde 45 il ihracatını artırırken, 20 il 1 milyar doların üzerinde dış satım gerçekleştirdi.
Haziran ayı özelinde ise İstanbul, 3 milyar 762 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Ancak İstanbul’un ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %6,2 oranında azaldı.
İstanbul'u, ihracatını %30,5 artırarak 2 milyar 942 milyon dolara çıkaran Kocaeli izledi. İzmir ise %12,8’lik artışla 1 milyar 950 milyon dolarlık ihracat yaptı.
En fazla ihraç edilen ürünler
İstanbul
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar – 485,1 milyon $
Kazanlar ve makineler – 392,3 milyon $
Örme giyim ve aksesuar – 391,2 milyon $
Kocaeli
Motorlu kara taşıtları – 1 milyar 191,2 milyon $
Mineral yakıtlar – 247 milyon $
Elektrikli makine ve cihazlar – 222,4 milyon $
İzmir
Mineral yakıtlar – 520,8 milyon $
Demir ve çelik – 231,8 milyon $
Kazanlar ve makineler – 165,5 milyon $
En fazla ihracat yapılan ülkeler
İstanbul
Almanya – 290 milyon $
ABD – 264 milyon $
Birleşik Arap Emirlikleri – 254 milyon $
Kocaeli
Almanya – 305 milyon $
İngiltere – 250 milyon $
İtalya – 189 milyon $
İzmir
Almanya – 166 milyon $
Hollanda – 143 milyon $
İspanya – 132 milyon $
Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre yılın ilk yarısında ihracatın yaygınlaştığı ve birçok ilin dış ticarette aktif rol üstlendiği görülüyor. Bu durum, Türkiye'nin ihracat tabanının genişlediğini ve bölgesel kalkınmanın dış ticaret verilerine de yansıdığını ortaya koyuyor.