Türkiye’de 9 ayda 187 milyon yolcu uçakla seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı Eylül ayına ait uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, yolcu ve çevre dostu havalimanlarında eylül ayında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 92 bin 573, dış hatlarda 94 bin 799 olduğunu belirterek, “Üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği 239 bin 335’e ulaştı. 2024 yılının aynı ayına göre toplam uçak trafiğinde yüzde 11,7 artış kaydedildi.” dedi.

Bir ayda 24,7 milyon yolcu seyahat etti

Bakan Uraloğlu, Eylül 2025’te iç hat yolcu sayısının 9 milyon 547 bin 571, dış hat yolcu sayısının ise 15 milyon 205 bin 768 olduğunu açıkladı.

“Toplam 24 milyon 769 bin 907 yolcu havayolunu tercih etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 artış anlamına geliyor” diyen Uraloğlu, eylülde 497 bin 517 ton yük taşındığını da belirtti.

Yılın ilk 9 ayında 187 milyon yolcu

Bakan Uraloğlu, 2025’in Ocak-Eylül döneminde havayolu trafiğinde istikrarlı bir artış yaşandığını söyledi.

Bu dönemde iç hatlarda 746 bin 659, dış hatlarda 711 bin 652 uçak trafiği gerçekleşti. Üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği 1 milyon 888 bin 370’e ulaştı.

Yolcu sayısında da dikkat çekici bir artış yaşandığını vurgulayan Uraloğlu, “Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hatlarda 76 milyon 584 bin 284, dış hatlarda ise 110 milyon 699 bin 739 yolcuya hizmet verildi. Toplamda 187 milyon 397 bin 678 kişi havayolunu kullandı” ifadelerini kullandı.

“Günde 686 bin kişi uçakla seyahat etti”

Bakan Uraloğlu, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“2025 yılı Eylül sonu itibarıyla, geçen yıla göre yüzde 5,3 artış yaşandı. Böylece 2025’in ilk 9 ayında her gün ortalama 686 bin kişi havayolu ile seyahat etti.”

Yük taşımacılığında da artış var

Aynı dönemde havayolu yük trafiği de artış gösterdi. İç hatlarda 712 bin 615 ton, dış hatlarda ise 3 milyon 131 bin 525 ton olmak üzere toplam 3 milyon 844 bin 139 ton yük taşındı.