Türkiye’de Ar-Ge merkezi sayısı 1.260’a ulaştı

AR-GE merkezlerinde istihdam 77 binin üzerine çıkarken tamamlanan proje sayısı 52 bin 659'u, tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı 10 bin 132'yi buldu. Buralardan başvurusu yapılan ulusal ve uluslararası patent sayısı 21 bin 903 olarak kaydedilirken yabancı ve yabancı ortaklı firma sayısı 194 oldu.

Kırıkkale'de de AR-GE merkezi kurulmasıyla bu merkezlerin faaliyete geçtiği il sayısı 53'e çıktı. Yüksek katma değerli teknolojik ürünlerin üretimi amacıyla tasarım faaliyetleri de AR-GE çalışmaları gibi destek kapsamına alındı. Geçen yıl 8 yeni tasarım merkezi belgesi verildi, böylece faaliyette olan tasarım merkez sayısı 320'ye ulaştı.

Tasarım merkezlerinde istihdam sayısı 7 bin 729'u bulurken tamamlanan proje sayısı 9 bin 719, tescil edilen ulusal ve uluslararası patent sayısı 193, başvurusu yapılan ulusal ve uluslararası patent sayısı 427 ve yabancı veya yabancı ortaklı firma sayısı 33 olarak kayıtlara geçti. Sivas'ta kentin ilk tasarım merkezi kuruldu. Böylece tasarım merkezi bulunan il sayısı 29'a çıktı.