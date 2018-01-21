Türkiye'de bilgisayara talep azalıyor

21 Ocak 2018

Türkiye'de bilgisayar talebinde 2012 yılından itibaren düşüş görülürken, geçen yılın ocak-ekim döneminde de bu trend devam etti ve satışlar 890 bine geriledi.

Araştırma kuruluşu GFK Türkiye tarafından bilgisayar pazarına yönelik yapılan "Türkiye'de Bilgisayar Pazarı Araştırması"na göre, ülkede bilgi teknolojileri ürünlerinin ana gruplarından olan bilgisayar satışları son 6 yılda düşüş gösterdi.

2016 yılında 1,2 milyon adet olan bilgisayar satış rakamı geçen yılın ocak-ekim döneminde 890 bin adet olarak belirlendi. Bu dönemde 725 bin diz üstü, 165 bin de masaüstü bilgisayar satıldı.

Bilgisayar satışlarının 2017 sonu itibariyle 1 milyon adet civarında olacağı öngörülürken, perakende satışların 11 yıl önceki (2006'da 1,3 milyon adet) seviyenin altına düşmesi dikkati çekti.

GFK'nın 26 ilde 15 yaş ve üstü bin 100 hanede gerçekleştirdiği araştırmaya katılan tüketicilerin yüzde 93'ü diz üstü bilgisayar satın almayı düşünmediğini belirtirken, bu grubun yüzde 43'ü bilgisayar ihtiyacı olmadığını, yüzde 28'i bütçesinin kısıtlı olduğunu, yüzde 14'ü akıllı telefonlarının ihtiyaçlarını karşıladığını, yüzde 8'i de bilgisayar ve internet kullanmayı bilmediğini kaydetti.

Oyun bilgisayarlarına ilgi artıyor

Bilgisayar satışlarındaki daralmaya karşın geçen yılın 10 ayında diz üstü oyun bilgisayarı segmentindeki satışlarda adet bazında 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 büyüme görüldü.

Bu yılın 10 aylık döneminde dünya genelinde 3 milyonu bulan diz üstü oyun bilgisayarı satışı, Türkiye'de 90 bin adet olarak gerçekleşti. Söz konusu satışlardaki artışta genç nüfusun talebi etkili oldu.