Türkiye'de bir şubesi bulunan çikolata zinciri iflas korumasına başvurdu

Çikolata temalı restoran ve mağazalarıyla dünya çapında tanınan Max Brenner, Sevgililer Günü öncesinde aldığı iflas kararıyla hem müşterileri hem de turizm sektörünü şaşırttı.

“Willy Wonka tarzı” konseptiyle bilinen şirketin New York operasyonları, borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla iflas koruması başvurusunda bulundu.

New York Güney Bölgesi İflas Mahkemesi’ne yapılan başvuru, şirketin faaliyetlerini durdurmadan; borçlarını yeniden yapılandırmasına, alacaklılarla yeni ödeme planı oluşturmasına ve iş operasyonlarını sürdürmesine olanak tanıyor.

Şirketin Union Square’deki amiral mağazası, iflas süreci boyunca açık kalmaya devam edecek.Firmanın İstanbul Havalimanı'nda da bir mağaza bulunuyor.

Yüksek fiyatlı çikolata artık zor satılıyor

Uzmanlara göre iflasın arkasında tüketici davranışlarındaki değişim ve ekonomik baskılar bulunuyor. Bankrate analisti Ted Rossman’a göre enflasyon ve yüksek faiz oranları tüketicileri zorladı. Kredi kartı borçları rekor seviyeye ulaştı. Tüketiciler eğlence, seyahat ve restoran harcamalarını azaltmaya başladı. Bu durum, Max Brenner gibi yüksek fiyatlı konsept firmaları doğrudan etkiledi.