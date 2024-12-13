Türkiye'de de çok yaygın! Termos üreticisi Stanley alarm verdi: 2,6 milyon ürünü geri çağırdılar

Türkiye’de de çok yaygın kullanılan Stanley termosları ‘potansiyel yanma’ tehlikesi nedeniyle geri çağrılıyor. Yaklaşık 2,6 milyon ürünün sorundan etkilendiği açıklandı.

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu tarafından dün yapılan açıklamaya göre; geri çağırılan Stanley ürünleri ABD’de satılan tüm Stanley Switchback ve Stanley Trigger Action paslanmaz çelik seyahat kupaları...

Kurumdan gelen açıklamada toplama gerekçesi şöyle aktarıldı. Kupaların polipropilen kapakları ısı ve dönme kuvvetine maruz kaldığında gevşiyor ve bu nedenle yanma riski oluşturuyor.

Geri çağrılan ürünler hangileri?

Geri çağırılan bardakların tamamı Çin'de üretilen 350 ve 470 mililitrelik Switchback modelleri ile 350 mililitre, 470 mililitre ve 590 mililitrelik Trigger Action bardakları kapsıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Switchback ve Trigger Action’a yönelik olarak “Her iki ürüne de sahip olan tüm müşterilerimizin ürünü kullanmayı derhal bırakmalarını ve ücretsiz yedek kapak için Stanley 1913'e ulaşmalarını rica ediyoruz” ifadesi yer aldı.

38 yanık yaralanmasına yol açtı

Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, şirketin kapak sorunu nedeniyle 90’dan fazla bildirim aldığını belirtti.

Geri çağrılan kupa kapaklarının kullanım sırasında açıldığı, bunun da dünya çapında 38 yanık yaralanmasına yol açtığı belirtildi.

Türkiye'deki termoslar için risk var mı?

Stanley 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren bir firma. Son dönemde ise hedef kitlesi olarak kadınlara yöneldi ve kısa süre içinde pek çok renk ve tasarım çeşitliliğine sahip yeni bardak, kupa ve termosları piyasa sürdü.

Stanley tarafından geri çağrılan ürünlerin Türkiye’de olup olmadığı bilinmiyor. Ancak şirket internet sitesinden ürün kodlarını ve ölçülerini yayınladı ve bir de sorgulama sayfası açtı.

Sahip olduğunuz Stanley ürününün altında yer alan ürün tanımlama numarasını sisteme girerek sorgulama yapabilirsiniz.