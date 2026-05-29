Türkiye'de de faaliyet gösteren ABD'li burger devinin ortağı iflas etti: 49 şube kapatılıyor

Türkiye'de de 24 şubesi ile faaliyet gösteren ABD merkezli fast food zinciri Carl's Jr.'ın en büyük franchise işletmecilerinden Sun Gir, mali dar boğazı aşamayarak iflas koruma başvurusunda bulundu. Şirket işlettiği 65 Carl's Jr. restoranının 49'unu da satışa çıkardı.

Asgari ücret düzenlemesi iflasa sürükledi

Sun Gir, yaşadığı mali krizin başlıca nedeni olarak Kaliforniya'da fast food çalışanları için uygulanan 20 dolarlık asgari ücret düzenlemesini gösterirken artan işçilik ve işletme maliyetlerinin faaliyetleri sürdürülemez hale getirdiği belirtildi.

İflas süreci kapsamında restoranların deneyimli yatırımcılara veya başka franchise işletmecilerine devredilmesi planlanıyor.

Carl's Jr. yönetimi ise Sun Gir'in iflasının zincir genelini etkileyecek yapısal bir sorun olmadığını, şirketin kira, telif ve diğer ödemelerde yaşadığı aksaklıkların franchise sözleşmelerinin ihlali anlamına geldiğini bildirdi.