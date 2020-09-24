Türkiye'de değirmencilik sektörünün son durumu nasıl?

24 Eylül 2020

İyi Bir Dünya'da Yasemin Salih'in bu haftaki konuğu Alapala Grup Yönetim Kurulu Üyesi Gülfem Alapala.

Gülfem Alapala: Değirmencilik sektörü teknoloji ile birlikte çok hızlı gelişti. Şimdi üçüncü kuşak olarak hizmet veriyoruz. Değirmencilik sektöründe Türkiye’de birinci, dünyada ikinci sıradayız. Yurtdışında stratejik ortaklıklarımız… Türkiye’de irili ufaklı çok firma var ve ihracata yöneliyorlar. Yüzde 80’i ihracat yapıyor. Çorum’da Ar-Ge merkezimiz var. Patent çalışmaları ve faydalı ürünler üzerinde çalışıyoruz. Japon ortaklarımızın teknolojisinden de yararlanıyoruz. Firmalar için bence en önemli şey bilançodan sonra sürdürülebilirliktir. Yatırımcı doğaya saygılı, çevreye zarar vermeyen ürün istediğinde biz bunu sağlıyoruz. Müşterilerimiz un üreticileri ve gıda zincirinin önemli unsurları. Pandemi döneminde, müşterilerimize uzaktan bağlanarak, tesisleri kontrol altına alabildik. Bu sektör niş bir sektör. İnsanlar böyle bir endüstrinin varlığından bile haberdar değiller. Kişiler değirmencilik diye bir alan olduğunun farkında bile değiller. Değirmencilik sektörünün ihtiyaç duyduğu eleman bulmakta zorlanıyoruz. Bu alan ile ilgili eğitim veren okul yok. Kalifiye eleman yok. Bir meslek yüksek okulunda değirmencilik bölümünün açılmasına vesile olduk. Öğrencilere staj imkanı veriyoruz. Mezun olduklarında işleri hazır. ODTÜ ile ortak projemiz var. Bir meslek yüksek okulunda değirmencilik bölümünün açılmasına vesile olduk. Öğrencilere staj imkanı veriyoruz. Mezun olduklarında işleri hazır. ODTÜ ile ortak projemiz var. Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde projeler hazırlıyoruz ve sektörün eğitimli personele sahip olması için çaba gösteriyoruz. Aslında ilgi çekecek bir sektör.Ar-ge merkezimizin katkıları, TUBİTAK’ın desteği ile bir proje başlattık. Eski un fabrikamızı bir akademiye dönüştürüyoruz. Un üretimi yapacak bir akademi olacak. Akademiye dönüştürülecek un fabrikasının ürettiği unlar, parayla satılmayacak. Elde edilen ürünü sosyal sorumluluk kapsamında değerlendireceğiz. Firmamızın sektörde bilinirliği ve marka değeri çok yüksek. Gelecekte tam anlamıyla kurumsallaşmak, 10 yıl içinde ciddi sosyal sorumluluklar içinde yer almak istiyoruz.



