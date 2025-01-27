Türkiye'de döviz cinsi varlıklara tarihi ilgi! Net varlık edinimi rekor seviyeye yükseldi

Türkiye'de mevduat dolarizasyonunda gerileme ivmesi öne çıkarken, yurt içinde tasarruf sahiplerinin döviz cinsi varlıklara yönelik ilgisi ise tarihi zirve seviyelere yükseldi.

BloombergHT'nin haberine göre; Merkez Bankası'nın (TCMB) ödeme dengesi veri setinde yer alan ilgili veriye göre yurt içi yerleşiklerin döviz cinsi menkul kıymetleri kasım ayı sonu itibariyle 12 aylık olarak 20,8 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi.

Temmuz ayıyla yükselişe geçti

Aylık bazda bakıldığında ivmenin özellikle Temmuz ayıyla yükselişe geçtiği görüldü. Temmuz ayında yurt içi yerleşiklerin 12 aylık net varlık edinimi ilk kez 10 milyar doları aştı. Aylık bazda en yüksek edinim ise 4,6 milyar dolarla Eylül ayında gerçekleşti.

TCMB'nin açıklamasına göre portföy yatırımları içerisinde bulunan net varlık edinimi kalemi yerleşik kişilerin yurt dışı piyasalarda alım satımını yaptıkları menkul kıymetleri kapsıyor. Verilere, yurt içinde yerleşik kişilerin (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bankalar ve diğer sektörler) yurt dışı piyasalarda ihraç ettiği menkul kıymetlerden alım ve satımları da dâhil. Sektörel ayrımı da yapılan bu verinin kaynağı banka raporları.

Döviz akımlarında sahiplik değişimi

Verilere dikkat çeken ekonomist Haluk Bürümcekçi veriye ilişkin açıklamaya dayanarak söz konusu çıkışın tamamının yabancı hisse ve tahvillere yapılan yatırımdan kaynaklanmadığını belirtti. Bürümcekçi, yurt içinde tasarruf sahiplerinin, yurtiçi yerleşik kurumlar tarafından yapılan yabancı para cinsi menkul kıymet ihraçlarından alımlarının da azımsanmayacak bir kısmını oluşturduğunu belirtti.

Bürümcekçi verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Veriler bize Türkiye’nin döviz akımlarının bazı kalemlerde çoğu zaman yurtdışı yerleşiklerle olan işlemlerden ziyade dövizin yurtiçindeki taraflar arasındaki sahiplik değişiminden kaynaklandığını yansıtmaktadır. Ayrıca, yurt içi dolarizasyon eğilimi açısından sadece mevduat dolarizasyonunu takip etmenin yeterli olmayacağını, işin içine tüm varlık sınıflarını eklemenin daha geniş ve sağlıklı bir bakış açısı oluşturacağını düşündürmektedir" ifadelerini kullandı.