Türkiye'de dün 624 bin megavatsaat elektrik üretildi

Türkiye'de dün günlük bazda 624 bin 618 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 624 bin 585 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 793 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 20 bin 472 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 624 bin 618 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 624 bin 585 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,5 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 17,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 651 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 578 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.