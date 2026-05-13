Türkiye’de e-ticaret hacmi 4,5 milyar lirayı geçti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ‘Türkiye’de e-Ticaretin Gö­rünümü Raporu 2025 Ta­nıtım Toplantısı’na katıldı. Bolat, burada yaptığı konuşmada, Krali­çe Mathilde başkanlığında Türki­ye’yi ziyaret eden Belçika Ekono­mik Misyonu heyetiyle 27 anlaşma imzalandığını, savunma sanayisi ve teknoloji alanında da 30’dan fazla Türk şirketiyle anlaşmaların imza­lanacağını söyledi. e-Ticaret sek­töründe yaşanan gelişmelere deği­nen Bolat, gerek e-ticareti gerekse e-ihracatı destekleyen çalışmalara devam ettiklerini, geçen yıl 11 bin 500 kişinin 10 bin doları aşkın e-ih­racat yaptığı bilgisini verdi. Bolat, Bakanlık olarak düzenledikleri e-ti­caret ve e-ihracat programlarına işaret ederek, bu programlara ulus­lararası ziyaretçilerin katıldığını, bu yıl 3-5 Eylül’de İstanbul’da Küre­sel e-Ticaret Zirvesi’nin yapılacağı­nı kaydetti.

5,1 milyar dolarlık döviz kazancı

e-İhracatta geçen yıl 5,1 milyar dolar döviz kazancı sağlandığını be­lirten Bolat, şöyle devam etti: “Ülke­mizde e-ticaret hacmi geçen yıl yüz­de 52,2 artışla 4 trilyon 567 milyar liraya ulaşmıştır. Bu çok önemli bir rakam. Yaklaşık 115,5 milyar dola­ra geliyor ve dolar bazında da yüzde 29’luk bir artışı temsil ediyor. e-Ti­caretin toplam ticaretteki payı da yüzde 19,5 civarında. Bu şu anlama geliyor, demek ki toplam ticaret 23 trilyon liraymış. Perakende e-tica­ret ise 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 51,8 artışla 2 trilyon 457 mil­yar liraya yükseldi. 2019-2025 yıl­larında bileşik yıllık büyüme oranı Türk lirası bazında yüzde 83,7 ol­du. Dolar bazında da yüzde 382 ar­tış gösterdi. e-Ticaret sektörü 2019 yılında 24 milyar dolardan, 6 yılda 115,5 milyar dolara yükseldi.”

e-Ticaret yapanların yüzde 75’i şahıs işletmesi

Bolat, 2025’te genel e-ticarette yaklaşık 6 milyar işlem, perakende e-ticarette ise yaklaşık 2 milyar iş­lem yapıldığını ifade etti. Esnafın da artık satışlarında dijital imkan­ları kullandığına dikkati çeken Bo­lat, “e-Ticaret yapanların yüzde 75’i şahıs işletmesi, yüzde 21’i limitet şirket, yüzde 4’ü anonim şirketler. Demek ki farklı ölçekteki ferdi ve kurumsal çalışmalarla e-ticaret ya­panlar var” dedi. Bolat, e-ticaretin milli gelirdeki payının yüzde 6,9 ol­duğunu aktardı. Bu kapsamda ge­çen yıl 634 bin işletmenin e-ticaret yaptığını belirten Bolat, bu rakamın 2023’te 559 bin, 2024’te ise 600 bin olduğunu vurguladı. Bolat, e-ticaret yapanların sektör dağılımına iliş­kin de bilgi vererek, şöyle konuştu: “2025 yılı e-ticaretinin yüzde 20,3’ü yemek sektöründe gerçekleşti. Ye­mek sektöründe tam 128 bin işlet­me e-ticaret yapıyor. Yaklaşık yüz­de 14’ü yani 87 bin 500 işletme de gi­yim, ayakkabı, aksesuar sektöründe iştigal ediyor. Butik işletmelerden büyük perakende zincirlerine kadar çok geniş yelpazede giyim kuşam, ayakkabı, aksesuar firmaları, e-ti­caret arenasında var. Üçüncü sırada da elektronik sektörü bulunuyor. O da yüzde 12’lik pay alıyor, 75 bin 500 işletme elektronik alanda e-ticaret­le uğraşıyor.”

Hacim bazında yüzde 56’sını kadınlardan

Bolat, bu sektörün 428 milyar li­ra ile ilk sırada yer aldığını bildirdi. Bolat, 304 milyar lira ile elektronik, 285 milyar lira ile hava yolunun da giyim, ayakkabı, aksesuar sektörü­nü takip ettiğini söyledi. e-Ticaret harcamalarının cinsiyet dağılımla­rına ilişkin verileri de paylaşan Bo­lat, “e-Ticaret harcamalarının ha­cim bazında yüzde 56’sını kadınlar yapıyor. Adet bazında baktığımızda harcamaların yüzde 75’ini kadınlar, yüzde 25’ini erkekler gerçekleştiri­yor. Tüketim eğilimi en yüksek grup ise 25 ile 34 yaş arası” diye konuştu.

2 yılda kargo teslim süresi 4 saat düştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticaret teslimatlarına ilişkin de konuştu. Bakan Bolat şöyle devam etti: “e-Ticaret teslimatlarında ortalama kargo teslim süresi son 2 yılda 4 saat düştü. Kargolar 2 yıl önce 46 saatte gelirken artık 42,2 saatte ulaşıyor. Siparişlerin yüzde 53’ü 24-48 saat içinde teslim edilmekte. e-Ticaretteki gönderilerin sadece yüzde 17’si şehir içi.” Bolat, müşteriden müşteriye ikinci el satışlarında geçen yıl 23 milyon 600 bin işlemde yaklaşık 22 milyar lira hacim oluştuğunu bildirdi.