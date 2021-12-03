Türkiye’de elektrik tüketimi kasımda yüzde 5,55 arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 950 milyon 607 bin kilovatsaatle 25 Kasım'da, en düşük tüketim ise 754 milyon 12 bin kilovatsaatle 7 Kasım'da gerçekleşti.

Elektrik tüketimi, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,55 artarak 26 milyar 535 milyon 249 bin kilovatsaate yükselirken, üretim de yüzde 4,36 artarak 26 milyar 591 milyon 724 bin kilovatsaat oldu.

Bu dönemde, elektrik üretiminin yüzde 11,65'i hidroelektrik santrallerinden, yüzde 32,37'si doğal gaz santrallerinden, yüzde 16,35'i ise yerli kömür santrallerinden sağlandı.

Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 9,79, ithal kömür santrallerinin payı ise yüzde 20,63 olarak kayıtlara geçti. Geri kalan üretim ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.

Üretim HES’lerde yüzde 16 azaldı

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, geçen yılın aynı dönemine göre salgının etkisi ve genel büyüme trendinin tüketim artışına yansıdığını belirterek, "Kaynak bazlı analiz yapıldığında ise, küresel ölçekte yaşanan özellikle kömür ve doğal gaz alanındaki enerji krizine karşı makul bir direnç ve iklim değişikliğinin neticelerinin HES projeleri üzerindeki negatif etkileri göze çarpıyor." dedi.

Akyener, bir önceki döneme kıyasla kasımda Türkiye'deki elektrik üretiminin HES’lerde yüzde 16 azaldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Yerli kömürde yüzde 2’lik bir artış gözlenirken, ithal kömürde yüzde 5’lik bir azalış gerçekleştiği, yenilenebilir kaynak kapsamında da, GES’lerde yüzde 20’lik, RES’lerde ise yüzde 8’lik bir artış yaşandığı dikkat çekiyor. GES ve RES gibi temiz enerji alanındaki bu güzel gelişmelerin yanı sıra, yeni yatırımlar ve kapasite artışına rağmen, iklim değişikliğine bağlı olarak, HES’lerden elde edilen elektrik hacmindeki azalma üzerine çalışmamız gereken diğer bir konu olarak karşımıza çıkıyor."

Elektrik ihracatı yüzde 4,65 azaldı

Öte yandan, Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 877 artarak 30 milyon 528 bin kilovatsaatten 298 milyon 225 bin kilovatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda, elektrik ihracatı ise yüzde 4,65 azalarak 354 milyon 693 bin kilovatsaat oldu. Geçen yılın kasım ayında 372 milyon 7 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.