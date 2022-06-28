Türkiye’de enerji dönüşümü için 135 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç var

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin ‘Yeşil Yeni Düzen Bağlamında Türkiye'de Enerji Dönüşümünün Finansmanı’ raporu açıklandı. Enerji dönüşümünde finansman ihtiyacını, enerji dönüşümü ile dijital dönüşümü içeren yeşil yeni düzen kavramı ışığında inceleyen rapora göre, "yeşil yeni düzen" enerji dönüşümü için finansman ihtiyacını artırmanın yanı sıra finansman kaynaklarını da çeşitlendirdi.

Toplam 51 kuruluştan 74 temsilci ile birebir yapılan görüşmelerle hazırlanan raporda, COVID-19 salgınının dünya genelinde "ikiz dönüşüm" yani yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm yatırımlarını hızlandırdığı anlatıldı.

Türkiye'de enerji dönüşümü finansmanı için 8 öneri

Türkiye'nin enerji dönüşümü için kat etmesi gereken mesafeye odaklanan raporda, bunun finansmanı için eylem ve politika önerileri de geliştirildi.

Türkiye ekonomisinin yapısal dönüşüm ihtiyacı ile "yeşil yeni düzen" gündeminin örtüştüğünün vurgulandığı rapora göre, Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere uluslararası düzeyde "yeşil yeni düzen"in açığa çıkardığı fırsatların ülkenin enerji dönüşümü yolculuğunda hızlı ve kapsamlı bir sıçrama yapmak için uygun zemin oluşturuyor.

Bu kapsamda, raporda, Türkiye'nin enerji dönüşümünün finansmanı için 8 politika ve eylem alanı önerisi getirildi.

2050'ye kadar 110 trilyon dolar yatırım ihtiyacı

Avrupa Birliğinin yanı sıra, Japonya ve Güney Kore'nin "yeşil yeni düzen" kavramını temel ekonomik büyüme paradigması olarak benimsediğine, ABD ve Çin'in de bu eksende önemli adımlar attığına dikkatin çekildiği rapora göre, küresel ölçekte enerji dönüşümü için 2050'ye kadar 110 trilyon dolar yatırım ihtiyacı var.

Rapora göre, söz konusu yatırımın yüzde 50'sinden fazlasının 2021-2030 döneminde yapılması gerekli. Bu doğrultuda yapılan projeksiyonlar da 2030'a kadar yatırımlar için ihtiyaç duyulan 55 trilyon dolarlık finansmanın mümkün olduğunu gösteriyor.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi senaryoları kapsamında Türkiye'nin enerji dönüşümü yatırım ihtiyacı ise 2022-2030 dönemi için 135 milyar dolar, finansman ihtiyacı da yaklaşık 107 milyar dolar olarak hesaplandı.

Yapılması gereken yıllık yatırım tutarının 2002-2020 dönemi ortalamasına kıyasla yaklaşık 2 kat, öz kaynak dışı finansman ihtiyacının ise 2,5 kat daha yüksek olacağı öngörüldü.

“Etkin bir yeşil finansman stratejisine ihtiyaç var”

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkım Bağ Güllü, rapora ilişkin değerlendirmesinde, dünyadaki ve Türkiye'deki güncel makroekonomik ortamın ve finansal kaynaklara erişimin son 20 yıla oranla yeni zorluklar içerdiğini söyledi.

Bu nedenle iklim diplomasisi, kalkınma ve finansman bağlamında stratejik planlamanın önem kazandığını belirten Güllü, şunları kaydetti: “Türkiye'nin enerji dönüşümü için 2030 yılına kadar ihtiyaç duyacağı finansman, aynı dönemde yaratılabilecek küresel kaynakların ancak yüzde 0,5'i seviyesinde. Türkiye enerji dönüşümüyle beraber düşük karbonlu ve yüksek katma değerli üretime yönelerek ihtiyaç duyduğu kaynaklara erişebilir. Bu stratejinin uygulanabilmesi için hedeflerle uyumlu, orta-uzun vadeli, uygun maliyetli finansmanı sağlayacak etkin bir yeşil finansman stratejisine ihtiyaç var. Diğer yandan yenilenebilir enerjiyi, enerji verimliliğini ve yeni teknolojileri, sanayi, ulaştırma ve binalardaki enerji tüketimiyle bütün olarak ele alan, bunu finansman kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun yatırım kaynaklarıyla eşleştiren finansman mekanizmalarının ve modellerinin geliştirilmesi önemli.”