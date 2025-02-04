Türkiye’de enflasyon düşecek mi? Dev bankaların 2025 tahmini belli oldu

TÜİK'in ocak ayı enflasyonunu yüzde 5 olarak açıklamasının ardından birçok uluslararası kurum tahminlerini güncelledi. ABD merkezli Morgan Stanley ve Goldman Sachs ile Almanya merkezli Deutsche Bank, risklere dikkat çekerek enflasyon ve faiz tahminlerini değiştirdi.

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, yayınladığı raporunda 2025 sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 27,5'e yükseltti. Banka bağlı olarak politika faizinin yüzde 45'ten yüzde 28,5 yerine yüzde 30,5'e kadar indirileceğini belirtti.

Morgan Stanley, mart ayındaki toplantıda yüzde 2,5'luk faiz indirim beklentisi korundu.

'Tempo yükselmez'

Bir diğer ABD merkezli bankacılık devi Goldman Sachs, 2025 enflasyon beklentisini yüzde 23,7'den yüzde 25,5'e yükseltti. Goldman Sachs, mart ayında faiz indirimi beklediğini ancak enflasyon verilerinin 'tempoyu yükseltmeye izin vermeyeceğini' kaydetti.

Deutsche Bank iyimser

Almanya merkezli yatırım bankası Deutsche Bank, diğer iki bankaya karşı yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28 olarak korudu. Ancak bankda Türk Lirası'ndaki reel değerlenmenin yavaşlayacağını kaydetti.

Deutsche Bank, yıl sonu için yüzde 32,5’luk faiz tahmininde bulundu ancak bunun piyasa beklentisinin biraz üzerinde olduğunu kabul etti. Banka, enflasyondaki riske paralel olarak para politikasının da riskinin yukarı yönlü olduğunu vurguladı.