ABD'li kahve zinciri Starbucks Türkiye'deki zam kararının aksine Çin'de fiyatları düşürme kararı aldı.

Çin'de 7 bin 865 mağazaya sahip olan Starbucks, ABD dışındaki en büyük pazarı olan Çin'de yoğun rekabet nedeniyle indirime gitti.

Financial Times'ta yer alan habere göre, şirket bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla indirim haberini duyurdu.

Buna göre Starbucks, Çin'deki ürünlerinde ortalama 5 yuanlık (yaklaşık 27 lira) indirim yaptı. Bazı içeçeklerdeki indirim 23 yuana ( yaklaşık 125 lira) kadar ulaştı.

Starbucks'un indirim kararında daha ucuz yerli alternatiflerin yaygınlaşması etkili oldu. Çin'in en büyük kentlerinden Şanghay'da küçük boy bir Americano Starbucks'ta 27 yuan iken, bu rakam yerel rakiplerinden Manner'da 15 yuana satılıyor.

Türkiye'de zam yapmıştı

Starbucks, 3 Haziran itibarıyla Türkiye’deki ürünlerine ortalama yüzde 15 oranında zam yaptı. Küçük boy filtre kahve 110 TL’ye çıktı.

Orta boy (Grande) filtre kahve 120 TL, büyük boy (Venti) ise 130 TL oldu.

Şirket yetkilileri zammın gerekçesi olarak artan operasyonel maliyetleri ve hammadde fiyatlarındaki küresel yükselişi göstermişti.