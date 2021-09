Türkiye'de gençlerin en çok güvendiği markalar

Takip Et

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Türkiye İtibar Akademisi’nin (TİA) Gençlik Endeksi G-250 araştırmasında, Türkiye’de 18-24 yaş gençlerin en çok itibar ettiği, güvendiği ve tercih ettiği 250 marka sıralandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin denetiminde yaklaşık 3500 genç ile görüşülen araştırmada, gençlerin en çok güvendiği ve zihinlerinde yer eden markalar belirlendi. Endeksde ayrıca aralarında bankacılık, otomobil, e-ticaret, inşaat, beyaz eşya ve GSM operatörü gibi birçok sektörde faaliyet gösteren şirket ve kurumların gençlerin gönlündeki değerleri ölçümlendi.

TİA Başkanı Ertan Acar, “G-250 araştırmasında hedef kitle tamamen genç kuşak olduğundan Türkiye İtibar Endeksi ve Ekonomiye Fayda Endeksi araştırmalarına göre çok farklı sonuçlar çıktı. Pandeminin de etkili olduğu sonuçlarda kamuoyunun gündeminde daha çok yer işgal eden ve dijitalleşmeye önem veren, daha çok kurumsal sosyal sorumluluk sergileyen, sosyal medya mecaraları başta olmak üzere pek çok iletişim kanalından gençlere daha çok dokunan markaların 18 – 24 yaş arası genç kuşakta daha çok güven algısı oluşturduğunu gördük. Gençler vaatlere değil markanın samimiyetine ve teknolojiye ne kadar yatırım yapıp yapmadığına bakıyor. Özetle gençler, dinamik ve yenilikçi buldukları, teknolojiye yatırım yapmış markalara daha çok güveniyor ve onlardan alışverişe daha sıcak bakıyor” ifadelerini kullandı.

İşte gençlerin en çok itibar ettiği 250 marka

A101, Addax, Adidas, Ağaoğlu, Akbank, Aksa Enerji, Ak Sigorta, Alliance, Altınbaş, Anadolu Hayat, Anadolu Jet, Anadolu Sigorta, Apple, Aras Kargo, Arçelik, Arzum, Atasay, Atatürk Orman Çiftliği, Avon, Axa Sigorta, Bambi, Bauhaus, Baymak, BEDAŞ, Beko, Bellona, Bershka, Bien, Bim, Blue Diamond, Bmc, Bmw, Boğaziçi, Bosch, BOTAŞ, Bridgestone, Burger King, Carrefoursa, Casio, Cengiz Holding, Chicco, Citroen, Çağdaş, Çaykur, Çedaş, Çiçek Sepeti, Çilek, D Smart, Daikin, Damat, Dardanel, Decathlon, Defacto, Digitürk, Doğa, Doğtaş, Doğuş, Dominos Pizza, DYO, Efes, Ege Seramik, Emlak Konut, Enerjisa, English Home, Eti, Ets Tur, Fakir, Fiat, Filliboya, Flo, Flormar, Folkart, Ford, Garanti, Getir, Gratis, Greyder, Güral Porselen, Halkbank, Hepsiburada, H&M, İçim, İkea, İnci, İstikbal, İş Bankası, Jolly Tur, Kale, Kalebodur, Kamil Koç, Karaca, Karaca Home, Kavaklıdere, Kelebek, Kemal Tanca, KFC, Kiğılı, Koç, Koçak, Koçtaş, Koton, Kütahya Porselen, Kütahya Seramik, Lassa, LC Waikiki, LG, Limak, Loreal, Mac, Madame Coco, Man, Marshall, Mavi, Mc Donalds, Media Market, Mercedes, Metro, Michellin, Mitsubishi, Migros, Mis, Mng Kargo, Netflix, Nico, Nike, Opet, Özdilek, Pamukkale, Pasaport Pizza, Paşabahçe, Pegasus, Petlas, Petrol Ofisi, Peugeout, Pınar, Pirelli, Pizza Bulls, Pizza Time, Polisan, Profilo, PTT, Puma, Renault, Sabancı, Samsung, Sarar, Scania, Shell, Siteler, So Chic, Starwood, Superfresh, Sürat Kargo, Sütaş, Swarovski, Şok, Taç Home, Tadım, Tatil Sepeti, Tavuk Dünyası, Tefal, Teknosa, The Balm, Türk Hava Yolları, Tivibu, Togo, Torku, Toshiba, Toyota, Trendyol, Trivago, Tuborg, TUKAŞ, Turkcell, Turkcell Plus, Turkuaz Seramik, Türk Petrol, Türk Telekom, Uludağ Elektrik, Ulusoy, UPS, Ülker, Vaillant, Vakıfbank, Vatan, Vestel, Vitra, Vodafone, Vodafone Tv, Volkswagen, Volvo, Yapı Kredi Bankası, Yataş, Yemek Sepeti, Yeni Rakı,Yurtbay Seramik, Yurtiçi Kargo, Zara, Zara Home, Zen, Ziraat Bankası, Zorlu Enerji

Sosyo ekonomik statü gruplarıda ilk 10

AB SES grubu

Ak Sigorta, Apple, Arçelik, Burger King, Dominos Pizza, Lassa, LC Waikiki, Vodafone, Yurtiçi Kargo

C1C2 SES grubu

Arçelik, Dominos Pizza, Efes, Filli Boya, Koçtaş, Lassa, Samsung, Turkcell, Türk Hava Yolları, Yurtiçi Kargo

DE SES grubu

Çaykur, Dominos Pizza, Efes, Filli Boya, Koç, Koçtaş, Lassa, Sütaş, Turkcell, Türk Hava Yolları

Sektörlerinin en sevilenleri

Ağır ticari vasıta sektörü

Ford, Man, Mercedes

Akaryakıt sektörü

Opet, Petrol Ofisi, Shell

Alkollü içecek sektörü

Efes, Tuborg, Yeni Rakı

Bankacılık sektörü

Garanti, İş Bankası, Ziraat Bankası

Beyaz eşya sektörü

Arçelik, Beko, Bosch

Çay sektörü

Berk, Çaykur, Doğuş

Çocuk giyim sektörü

Chicco, Defaco, LC Waikiki

Dijital yayın platformu

Digiturk, Netflix, Tivibu

Elektrikli ev aletleri

Arçelik, Beko, Vestel

Elektronik perakende sektörü

Arçelik, Vatan, Vestel

Enerji sektörü

Enerjisa, Boğaziçi Elektrik, Aksa Enerji

Erkek ayakkabı sektörü

Adidas, Flo, Kemal Tanca

Erkek giyim sektörü

Damat, Mavi, Zara

Ev tekstili sektörü

Taç Home, Karaca Home, Madame Coco

Fast food sektörü

Burger King, Dominos Pizza, MC Donalds,

GSM Operatörü sektörü

Turk Telekom, Turkcell, Vodafone

Hafif ticari araç sektörü

Fiat, Ford, Volkswagen

Ulaşım sektörü/ Kara – Hava

Metro Turizm, Pegasus, Türk Hava Yolları

Holdingler

Cengiz Holding, Koç Holding, Sabancı Holding

İnşaat malzemeleri / Boya

DYO, Filli Boya, Marshall

İnşaat / Gayrimenkul sektörü

Ağaoğlu, Cengiz Holding, Folkart

İnşaat sektörü perakendecisi

Bauhaus, İkea, Koçtaş

İnşaat sektörü/ Seramik

Ege Seramik, Kütahya Seramik, Turkuaz Seramik

İşlenmiş Gıda sektörü

Pınar, TÜKAŞ, Ülker

Kadın Ayakkabı sektörü

Adidas, Flo, İnci

Kadın Giyim sektörü

Bershka, LC Waikiki, Zara

Kargo ve Lojistik sektörü

Aras Kargo, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo

Kozmetik sektörü

Avon, Gratis, Loreal

Mobilya sektörü

Bellona, İstikbal, Kelebek

Porselen ve züccaciye sektörü

Karaca, Kütahya Porselen, Paşabahçe

Klima ve iklimlendirme sektörü

Arçelik, Beko, Vestel

Online market sektörü

Getir, Migros, Trendyol

Otomobil sektörü

BMW, Ford, Mercedes

Otomobil lastiği sektörü

Lassa, Michellin, Petlas

Pizza sektörü

Dominos Pizza, Pasaport Pizza, Pizza Time

Sigorta sektörü

Ak Sigorta, Alliance, Axa Sigorta

Spor giyim sektörü

Adidas, Nike, Puma

Süpermarket sektörü

A101, BİM, Migros

Süt ürünleri sektörü

İçim, Pınar, Sütaş

Takı ve ziynet sektörü

Altınbaş, Atasay, Zen

Turizm operatörü sektörü

Ets Tur, Jolly Tur, Kamil Koç