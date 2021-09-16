Türkiye'de gençlerin en çok güvendiği markalar
Türkiye’de 18-24 yaş gençlerin en çok itibar ettiği, güvendiği ve tercih ettiği 250 marka belli oldu.
Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Türkiye İtibar Akademisi’nin (TİA) Gençlik Endeksi G-250 araştırmasında, Türkiye’de 18-24 yaş gençlerin en çok itibar ettiği, güvendiği ve tercih ettiği 250 marka sıralandı.
Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin denetiminde yaklaşık 3500 genç ile görüşülen araştırmada, gençlerin en çok güvendiği ve zihinlerinde yer eden markalar belirlendi. Endeksde ayrıca aralarında bankacılık, otomobil, e-ticaret, inşaat, beyaz eşya ve GSM operatörü gibi birçok sektörde faaliyet gösteren şirket ve kurumların gençlerin gönlündeki değerleri ölçümlendi.
TİA Başkanı Ertan Acar, “G-250 araştırmasında hedef kitle tamamen genç kuşak olduğundan Türkiye İtibar Endeksi ve Ekonomiye Fayda Endeksi araştırmalarına göre çok farklı sonuçlar çıktı. Pandeminin de etkili olduğu sonuçlarda kamuoyunun gündeminde daha çok yer işgal eden ve dijitalleşmeye önem veren, daha çok kurumsal sosyal sorumluluk sergileyen, sosyal medya mecaraları başta olmak üzere pek çok iletişim kanalından gençlere daha çok dokunan markaların 18 – 24 yaş arası genç kuşakta daha çok güven algısı oluşturduğunu gördük. Gençler vaatlere değil markanın samimiyetine ve teknolojiye ne kadar yatırım yapıp yapmadığına bakıyor. Özetle gençler, dinamik ve yenilikçi buldukları, teknolojiye yatırım yapmış markalara daha çok güveniyor ve onlardan alışverişe daha sıcak bakıyor” ifadelerini kullandı.
İşte gençlerin en çok itibar ettiği 250 marka
A101, Addax, Adidas, Ağaoğlu, Akbank, Aksa Enerji, Ak Sigorta, Alliance, Altınbaş, Anadolu Hayat, Anadolu Jet, Anadolu Sigorta, Apple, Aras Kargo, Arçelik, Arzum, Atasay, Atatürk Orman Çiftliği, Avon, Axa Sigorta, Bambi, Bauhaus, Baymak, BEDAŞ, Beko, Bellona, Bershka, Bien, Bim, Blue Diamond, Bmc, Bmw, Boğaziçi, Bosch, BOTAŞ, Bridgestone, Burger King, Carrefoursa, Casio, Cengiz Holding, Chicco, Citroen, Çağdaş, Çaykur, Çedaş, Çiçek Sepeti, Çilek, D Smart, Daikin, Damat, Dardanel, Decathlon, Defacto, Digitürk, Doğa, Doğtaş, Doğuş, Dominos Pizza, DYO, Efes, Ege Seramik, Emlak Konut, Enerjisa, English Home, Eti, Ets Tur, Fakir, Fiat, Filliboya, Flo, Flormar, Folkart, Ford, Garanti, Getir, Gratis, Greyder, Güral Porselen, Halkbank, Hepsiburada, H&M, İçim, İkea, İnci, İstikbal, İş Bankası, Jolly Tur, Kale, Kalebodur, Kamil Koç, Karaca, Karaca Home, Kavaklıdere, Kelebek, Kemal Tanca, KFC, Kiğılı, Koç, Koçak, Koçtaş, Koton, Kütahya Porselen, Kütahya Seramik, Lassa, LC Waikiki, LG, Limak, Loreal, Mac, Madame Coco, Man, Marshall, Mavi, Mc Donalds, Media Market, Mercedes, Metro, Michellin, Mitsubishi, Migros, Mis, Mng Kargo, Netflix, Nico, Nike, Opet, Özdilek, Pamukkale, Pasaport Pizza, Paşabahçe, Pegasus, Petlas, Petrol Ofisi, Peugeout, Pınar, Pirelli, Pizza Bulls, Pizza Time, Polisan, Profilo, PTT, Puma, Renault, Sabancı, Samsung, Sarar, Scania, Shell, Siteler, So Chic, Starwood, Superfresh, Sürat Kargo, Sütaş, Swarovski, Şok, Taç Home, Tadım, Tatil Sepeti, Tavuk Dünyası, Tefal, Teknosa, The Balm, Türk Hava Yolları, Tivibu, Togo, Torku, Toshiba, Toyota, Trendyol, Trivago, Tuborg, TUKAŞ, Turkcell, Turkcell Plus, Turkuaz Seramik, Türk Petrol, Türk Telekom, Uludağ Elektrik, Ulusoy, UPS, Ülker, Vaillant, Vakıfbank, Vatan, Vestel, Vitra, Vodafone, Vodafone Tv, Volkswagen, Volvo, Yapı Kredi Bankası, Yataş, Yemek Sepeti, Yeni Rakı,Yurtbay Seramik, Yurtiçi Kargo, Zara, Zara Home, Zen, Ziraat Bankası, Zorlu Enerji
Sosyo ekonomik statü gruplarıda ilk 10
AB SES grubu
Ak Sigorta, Apple, Arçelik, Burger King, Dominos Pizza, Lassa, LC Waikiki, Vodafone, Yurtiçi Kargo
C1C2 SES grubu
Arçelik, Dominos Pizza, Efes, Filli Boya, Koçtaş, Lassa, Samsung, Turkcell, Türk Hava Yolları, Yurtiçi Kargo
DE SES grubu
Çaykur, Dominos Pizza, Efes, Filli Boya, Koç, Koçtaş, Lassa, Sütaş, Turkcell, Türk Hava Yolları
Sektörlerinin en sevilenleri
Ağır ticari vasıta sektörü
Ford, Man, Mercedes
Akaryakıt sektörü
Opet, Petrol Ofisi, Shell
Alkollü içecek sektörü
Efes, Tuborg, Yeni Rakı
Bankacılık sektörü
Garanti, İş Bankası, Ziraat Bankası
Beyaz eşya sektörü
Arçelik, Beko, Bosch
Çay sektörü
Berk, Çaykur, Doğuş
Çocuk giyim sektörü
Chicco, Defaco, LC Waikiki
Dijital yayın platformu
Digiturk, Netflix, Tivibu
Elektrikli ev aletleri
Arçelik, Beko, Vestel
Elektronik perakende sektörü
Arçelik, Vatan, Vestel
Enerji sektörü
Enerjisa, Boğaziçi Elektrik, Aksa Enerji
Erkek ayakkabı sektörü
Adidas, Flo, Kemal Tanca
Erkek giyim sektörü
Damat, Mavi, Zara
Ev tekstili sektörü
Taç Home, Karaca Home, Madame Coco
Fast food sektörü
Burger King, Dominos Pizza, MC Donalds,
GSM Operatörü sektörü
Turk Telekom, Turkcell, Vodafone
Hafif ticari araç sektörü
Fiat, Ford, Volkswagen
Ulaşım sektörü/ Kara – Hava
Metro Turizm, Pegasus, Türk Hava Yolları
Holdingler
Cengiz Holding, Koç Holding, Sabancı Holding
İnşaat malzemeleri / Boya
DYO, Filli Boya, Marshall
İnşaat / Gayrimenkul sektörü
Ağaoğlu, Cengiz Holding, Folkart
İnşaat sektörü perakendecisi
Bauhaus, İkea, Koçtaş
İnşaat sektörü/ Seramik
Ege Seramik, Kütahya Seramik, Turkuaz Seramik
İşlenmiş Gıda sektörü
Pınar, TÜKAŞ, Ülker
Kadın Ayakkabı sektörü
Adidas, Flo, İnci
Kadın Giyim sektörü
Bershka, LC Waikiki, Zara
Kargo ve Lojistik sektörü
Aras Kargo, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo
Kozmetik sektörü
Avon, Gratis, Loreal
Mobilya sektörü
Bellona, İstikbal, Kelebek
Porselen ve züccaciye sektörü
Karaca, Kütahya Porselen, Paşabahçe
Klima ve iklimlendirme sektörü
Arçelik, Beko, Vestel
Online market sektörü
Getir, Migros, Trendyol
Otomobil sektörü
BMW, Ford, Mercedes
Otomobil lastiği sektörü
Lassa, Michellin, Petlas
Pizza sektörü
Dominos Pizza, Pasaport Pizza, Pizza Time
Sigorta sektörü
Ak Sigorta, Alliance, Axa Sigorta
Spor giyim sektörü
Adidas, Nike, Puma
Süpermarket sektörü
A101, BİM, Migros
Süt ürünleri sektörü
İçim, Pınar, Sütaş
Takı ve ziynet sektörü
Altınbaş, Atasay, Zen
Turizm operatörü sektörü
Ets Tur, Jolly Tur, Kamil Koç