Türkiye'de günlük elektrik üretiminin zirveye çıktığı saat: 15.00

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre üretimde ilk sırada yüzde 26,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 97 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 479 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.