Türkiye'de günlük elektrik üretiminin zirveye çıktığı saat: 15.00
Türkiye'de dün, günlük bazda 1 milyon 151 bin 405 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 155 bin 745 megavatsaat oldu. Dün en yüksek elektrik tüketimi 56 bin 764 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 871 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
AA
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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre üretimde ilk sırada yüzde 26,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Türkiye, dün 14 bin 97 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 479 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.