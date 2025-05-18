Türkiye'de ilk kez tespit edilen bir dolandırıcılık yöntemi! 8 şirketin 50 milyar liralık gayrimenkulü kurtarıldı

Ticari şirketlerin gayrimenkullerini sahte belgelerle satan suç örgütü, Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin radarına girdi.

2024'ten bu yana sürdürülen çalışmalarda örgütün Yalova, İstanbul, Ordu, Antalya ve Bursa illerinde faaliyet gösteren çeşitli şirketleri ele geçirdiği belirlendi.

Türkiye'de ilk kez tespit edilen bir dolandırıcılık yöntemi

Örgütün, Türkiye'de ilk kez tespit edilen bir dolandırıcılık yöntemi ile sahte evrak üretimi yaptığı bir ofis de deşifre edildi. 2024'te düzenlenen ilk operasyonda örgüt lideriyle birlikte toplam 13 kişi tutuklandı.

Örgütü yeniden toparlamaya çalıştı

Soruşturmanın devamında, örgütün yönetici kadrosunda yer aldığı belirlenen M.K. isimli şahsın, yeni üye kazandırarak yapıyı yeniden toparlamaya çalıştığı anlaşılınca ekipler yeniden harekete geçti. 13 Mayıs 2025'de Yalova, İstanbul, Ordu, Bursa, Bitlis ve Gaziantep'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgüt yöneticisi M.K. ile örgüt üyesi H.K., S.Ç., C.İ., F.A., L.S., H.Ç., H.Ş., E.T., A.D., İ.K., G.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda 14 adet dijital materyal, 2 adet sahte noter evrakı, 1 adet 9 mm çapında el yapımı ruhsatsız tabanca, 10 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Yürütülen tahkikat sonucunda 4 şüpheli serbest bırakılırken F.A., L.S., A.D. ve İ.K. hakkında adli kontrol kararı verildi. H.Ş., S.Ç., H.K. ve M.K. ise tutuklandı.İlk dalgada tutuklananlarla bilirkte örgüte yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 17'ye çıktı.

8 şirketin 50 milyar liralık gayrimenkulü kurtarıldı

Suç örgütünün 8 şirkete sözde mesul müdür atayarak bu şirketlere ait 50 milyar liralık gayrimenkulleri satma girişimi de emniyet güçlerinin zamanında müdahalesiyle engellendi.