Türkiye'de işçilerin yüzde 13,7'si sendikalı

30 Temmuz 2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan sendikalı işçilere yönelik Tebliğe göre, Türkiye'de 14 milyon 251 bin 655 işçiden, 1 milyon 946 bin 165'inin sendikalı olarak çalışıyor.



Sendikalı işçi sayısının toplam işçiye oranı yüzde 13,66 oldu. Buna göre, en fazla üyeye sahip konfederasyon 1 milyon 21 bin 952 işçi ile Türk-İş olurken, ikinci sırada 687 bin 790 işçi ile

Hak-İş yer aldı.



DİSK’İn 190 bin 659, Tüm-İş’in 5 bin 414, ÜLKEM-İŞ'in 11 bin 854 üyesi bulunuyor. Bağımsız sendikalı üye sayısı ise 28 bin 496 olarak açıklandı.