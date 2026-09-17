Türkiye'de istihdamın yüzde 68,5'i onların elinde: OECD yeni tabloyu açıkladı

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye'deki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ekonomideki ağırlığını ortaya koydu.

OECD'nin "Batı Balkanlar ve Türkiye için KOBİ Politikaları Endeksi 2026-Türkiye Ekonomi Profili" raporuna göre, Türkiye'deki istihdamın yaklaşık yüzde 68,5'ini KOBİ'ler oluşturuyor. KOBİ'lerin ekonomide yaratılan katma değerdeki payı ise yüzde 41,2 seviyesinde bulunuyor.

Küresel şirketlerle bağları güçleniyor

Rapora göre Türkiye'deki KOBİ'lerin küresel değer zincirlerine entegrasyonu son dönemde önemli ölçüde derinleşti. Tedarikçi geliştirme ve eşleştirme çalışmalarının yaygınlaşmasıyla KOBİ'ler ile çok uluslu şirketler arasında kurulan kalıcı bağlantıların sayısı da arttı.

KOBİ'lerin küresel üretim zincirlerine dahil edilmesi; yabancı yatırım çekme, teknolojik gelişim ve sürdürülebilirlik hedefleriyle daha fazla ilişkilendiriliyor.

Yeşil dönüşüme 250 milyon dolar

KOBİ'lerin önündeki önemli dönüşüm alanlarından biri de yeşil yatırımlar. Yeşil Sanayi Programı kapsamında KOSGEB aracılığıyla KOBİ'lere 2030'a kadar 250 milyon dolarlık kaynak ayrıldı.

Programdan yararlanan KOBİ sayısı ilk yıl 866 olurken, 2025'te bin 743'e yükseldi. Farkındalık çalışmalarıyla 8 binden fazla işletmeye ulaşıldı.

3,1 milyar euroluk garanti

KOBİ'lerin yeşil finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Mayıs 2025'te yaklaşık 3,1 milyar euroluk garanti hacmine sahip Kredi Garanti Fonu da devreye alındı. Yeşil dönüşüm yatırımları KDV istisnaları, vergi indirimleri ve faiz destekleri gibi teşviklerle de destekleniyor.

OECD, kaydedilen ilerlemeye rağmen KOBİ'lerin verimlilik, yapısal dönüşüm ve uzun vadeli rekabet gücü açısından potansiyelinin tam olarak kullanılmasını engelleyen sorunların sürdüğüne de dikkat çekti.