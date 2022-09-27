Türkiye'de işverenler, güçlü bir işe alım piyasası öngörüyor

ManpowerGroup, 2022 yılının 4. çeyreği için işverenlerin işe alım beklentilerini ölçmek amacıyla 41 ülke ve bölgede 40 binden fazla işverenle anket yaptı.

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırmasına göre, 2022'nin 4. çeyreği için NEO 30 puan oldu. Bu, geçen çeyrekten bu yana işe alım beklentilerinde hafif bir düşüşe eksi 3 puan işaret etse de beklentiler hala geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek 6 puan.

Global konjonktürde artan enflasyon, yüksek hayat pahalılığı ve gıda kıtlığı gibi zorluklar bu çeyrek sonuçlarına etki eden faktörler oldu.

Bu nedenle, 2022 yılının 4. çeyreğine ilişkin anket bulguları, bazı ülkelerde bu tür zorluklardan kaynaklanan ve devam etmekte olan ekonomik bozulmayı da yansıttı.

Türkiye’den ankete katılan 1025 işveren ise gelecek çeyrekte ülkemizde yüzde 27 puanlık NEO ile güçlü bir işe alım piyasası bekliyor.

Türkiye'deki işe alım beklentileri, EMEA Bölgesi ortalamasının 6 puan üzerine çıkarak listenin üst yarısında yer aldı. Ayrıca NEO'nun bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 13 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9 puan artması bekleniyor.

Türkiye'de 11 sektörden 9'u gelecek çeyrekte çalışan sayısında artış beklerken 2 sektör değişiklik beklemiyor.

Türkiye'nin en rekabetçi sektörü, 46 NEO puanı ile toptan ve perakende ticaret oldu. Hatta bu puan, sektörün 2011'in ilk çeyreğinden bu yana kaydettiği en yüksek NEO puanı oldu. Sektörle ilgili beklentiler, geçen çeyrekten bu yana 11 puan, 2021'in 4. çeyreğinden bu yana ise 28 yüzde puan arttı.

Tüm sektörlerin NEO puanları şu şekilde: Toptan ve perakende ticaret (46), BT, teknoloji, telekomünikasyon, iletişim ve medya (34), imalat (31), eğitim, sağlık, sosyal hizmet ve kamu (25), bankacılık, finans, sigorta ve emlak (21), inşaat (21), diğer hizmetler (13), restoranlar ve oteller (11) ve birincil üretim (8)

Türkiye'nin 7 bölgesinden 6'sındaki şirketler 2022'nin dördüncü çeyreğinde personel seviyelerinde artış beklerken Ege Bölgesi’nde herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Türkiye'nin en rekabetçi bölgeleri her ikisi de yüzde 26 NEO puanına sahip Marmara ve İç Anadolu bölgeleri oldu. İç Anadolu’da beklentiler, geçen çeyrekten bu yana 5 puanlık, geçen yılın bu döneminden bu yana ise 8 puanlık bir yükseliş kaydetti. Marmara Bölgesi’nde ise geçen çeyrekten bu yana 5 puanlık, geçen yılın aynı çeyreğinden bu yana 9 puanlık bir yükseliş görüldü.

Bir önceki çeyrekten bu yana en büyük düşüşün yaşandığı bölge ise yüzde 7 NEO puanı ile Karadeniz oldu. Bu sonuç geçen çeyrekten bu yana yüzde 29 puanlık bir düşüş anlamına geliyor.

Bu puan, 2020'nin birinci çeyreğinden bu yana Karadeniz'de görülen en düşük NEO puanı oldu. Bölgenin NEO puanları ise şu şekilde: İç Anadolu (26), Marmara (26), Akdeniz (25), Doğu Anadolu (14), Güneydoğu Anadolu (11), Karadeniz (7) ve Ege (0)

"Türkiye'deki işe alım beklentilerinde 3 aylık artış görüldü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, Türkiye'deki işe alım beklentilerinde görülen 3 aylık artış, EMEA bölgesinde bildirilen en yüksek 3 aylık artış olup bölgenin 3 aylık artış ortalamasını 16 puan geride bıraktığını belirtti. Narlı, şunları kaydetti: "Özellikle toptan perakende ticaret, imalat ve teknoloji sektörlerindeki hareketlilik bu artışı destekleyen önemli parametrelerden biri oldu. Kurumların işe alım beklentilerini pozitif anlamda etkiledi. Bununla birlikte finans sektörü de Avrupa'yı saran huzursuzluk ortamı nedeniyle daha önemli hale gelen Orta Doğu pazarlarıyla mevcut ilişkilerden faydalanmış görünüyor. Diğer yandan bir önceki çeyrekte, Rusya-Ukrayna krizine rağmen, hem COVID-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi hem de sezonsallığın katkısıyla turizm sektörünün hareketlendiğini gözlemledik. Bu çeyrekte ise turizm sektöründe mevsimsellikten kaynaklı negatif etki görmekteyiz."