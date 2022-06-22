Türkiye’de işverenler, güçlü işe alım hızı öngörüyor

ManpowerGroup, 2022'nin üçüncü çeyreği için işverenlerin işe alım beklentilerini ölçmek için 40 ülke ve bölgede, 40 binden fazla işverenle bir anket yaptı. 40 ülke içinde 36 ülkede bulunan işverenler yıllık bazda daha güçlü işe alım beklentileri olduğunu aktardı. Üçüncü çeyrek için Küresel Net İstihdam Görünümü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 4 artış ile yüzde 33’e yükseldi.

Ankete katılan bin 27 Türk işveren ise, Türkiye’de 2022'nin üçüncü çeyreğinde 13 yüzde puanlık bir Net İstihdam Görünümü (NEO) ile güçlü bir işe alım hızı öngörüyor. NEO puanının bir önceki çeyreğe göre 2 yüzde puan gerilemesi beklense de 2021 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla 5 puan artması bekleniyor. Türkiye'deki işe alım iklimi, global ortalamanın 20 puan altında bir puan alarak 40 ülke içinde alt sıralarda yer aldı.

Ankete göre, Türkiye'de yerel üretim ve ihracat önemini koruduğu için imalat sektöründeki işverenlerin istihdam beklentileri güçlü. Diğer yandan uçuşların yeniden başlaması nedeniyle Türkiye'nin otel ve restoran sektörü de güçleniyor, bu durum özellikle turizme dayalı küçük işletmeleri olumlu yönde etkiliyor.

En güçlü ve en zayıf sektörler

Türkiye'deki 10 sektörden 9'unda işe alım yöneticileri gelecek çeyrekte çalışanların sayısını artırmayı planlarken, 1 sektörde NEO düşüş gösteriyor. Türkiye'nin en rekabetçi sektörü, istihdam görünümü 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana 12 yüzde puan ve 2021'in üçüncü çeyreğinden bu yana 28 yüzde puan artışla 35 puana ulaşan toptan ve perakende ticaret sektörü oldu. Bu puan, 2011 yılından bu yana ölçülmeye başlanan toptan ve perakende ticaret sektöründe kaydedilen en yüksek NEO puanı.

Sektörlerin NEO puanları

Bankacılık, finans, sigorta ve emlak: 8

İnşaat: 17

Eğitim, sağlık, sosyal hizmet ve kamu: 13

BT, teknoloji, telekomünikasyon, iletişim ve medya: -3

İmalat: 23

Birincil üretim: 7

Restoran ve oteller: 9

Toptan ve perakende ticaret: 35

Diğer hizmetler: 23

Diğer sanayi: 32

En güçlü ve en zayıf bölgeler

Türkiye'deki 7 bölgenin 6'sındaki şirketler önümüzdeki çeyrekte çalışan sayısında artış beklerken 1 bölgede düşüş öngörüyor. Türkiye'nin en rekabetçi bölgesi, 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana 7 yüzde puan, 2021'in üçüncü çeyreğinden bu yana 26 yüzde puan yükselişle 37 NEO puana ulaşan Karadeniz bölgesi olurken, en az rekabetçi bölge şirketlerin -15 Net Görünüm öngördüğü Doğu Anadolu oldu.

Bölgelerin NEO puanları

Ege: 3

Karadeniz: 37

Orta Anadolu: 17

Marmara: 20

Akdeniz: 17

Doğu Anadolu: -15

Güneydoğu Anadolu: 16

Organizasyon büyüklüğü

Türkiye'deki 4 farklı boyuttaki organizasyonlar, gelecek çeyrekte çalışan sayısında bir artış planlıyor. 250'den fazla çalışanı olan kuruluşlardaki işverenler, 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana 3 yüzde puan yükselen 25 NEO puanı ile en iyimser durumda olan işverenler.

Şirketlerin büyüklüğüne göre NEO puanları

10'dan az çalışan: 16

10 – 49 çalışan: 10

50 – 249 çalışan: 6

250+ çalışan: 25

“İşverenler hala ücret enflasyonu ile mücadele ediyor”

Ankete ilişkin değerlendirmelerde bulunan ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, “Türkiye'deki işverenlerin işe alım beklentilerinin pozitif olduğunu görmek umut verici olsa da işverenler hala ücret enflasyonu ile mücadele ediyor. İşverenlerimizin ajandalarındaki bir diğer önemli konu maddesinin ise yaşam tarzlarını iyileştirmek amacıyla iş değiştirmek isteyen çalışanları tutundurmak ve bu konuda çalışmalar yapmak olduğunu gözlemliyoruz. Sahada, Ukrayna savaşının tedarik zincirini etkilemeye başladığını ve ekonomik görünümde daha fazla belirsizlik yarattığını görmeye de devam ediyoruz. Ancak havayolu şirketlerinin uçuşlarını yeniden başlatması ile birlikte açılan turizm sezonunun ekonomiyi ve dolayısıyla istihdamı olumlu etkilemesini bekliyoruz. Nitekim araştırmamız da otel ve restoran sektöründe işverenlerin işe alım niyetlerinin oldukça olumlu olduğunu gösteriyor. Bir önceki çeyreğe göre en fazla artış gösteren sektör ise 14 yüzde puan değişimle restoran ve oteller oldu. Bu sektördeki işe alım beklentilerindeki üç aylık artış, 40 ülkenin üç aylık artış ortalamasının 11 puan üzerinde ve küresel olarak onuncu sırada yer alıyor.” dedi.