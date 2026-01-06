Türkiye'de 'kapansın' tartışması sürerken dev marketten 'pazar günü' kararı

Türkiye’de pazar günleri AVM’lerin ve büyük market zincirlerinin kapatılması yönündeki tartışma sürerken Belçikalı perakende devi Colruyt Group’un kolay alışveriş zinciri OKay, 4 Ocak itibarıyla pazar günleri hizmet vermeye başladı. Yeni uygulama kapsamında, Belçika genelindeki 152 OKay mağazası, her pazar 08.00-12.30 saatleri arasında açık olacak.

Tüketiciler, pazar sabahları OKay mağazalarında günlük market alışverişlerinin yanı sıra taze hamur işleri, kruvasan ve ekmek çeşitlerine de ulaşabilecek. Şirket, bu adımın özellikle hafta içi yoğun çalışan müşteriler için önemli bir kolaylık sağlayacağını belirtiyor.

Rekabet stratejisi değişti

Colruyt Group bünyesindeki OKay City, OKay Direct ve Cru gibi diğer formatlar halihazırda pazar günleri hizmet veriyordu. Ayrıca Spar Colruyt Group ve Comarche mağazalarının büyük bölümü de pazar günleri açık bulunuyor. Turistik bölgelerdeki Colruyt süpermarketleri ise yoğun tatil dönemlerinde pazar günleri faaliyet gösteriyor.

Türkiye'de ne olacak?

Mahalle esnafı ve bazı sendikalar, pazar günleri AVM’ler ile zincir marketlerin açık olmasının küçük işletmeleri zorladığını savunuyor. Esnaf temsilcilerine göre, büyük ölçekli perakendecilerle rekabet edemeyen küçük işletmeler pazar günü satışlarından mahrum kalıyor. Sendikalar ise AVM ve market çalışanlarının hafta sonu zorunlu mesai nedeniyle sosyal yaşamdan koparıldığını, en azından haftada bir ortak tatil günü sağlanması gerektiğini vurguluyor.