Türkiye'de katma değerli süt ürünlerinin payı artıyor

Çallı, dünya genelinde artan yaşlı nüfus, kronik hastalıkların çoğalması ve özel beslenme gereksinimlerinin yükselişinin, süt bazlı tıbbi beslenme ürünleri ve mamaların inovasyonla yeniden tanımlanmasına yol açtığını söyledi.

Yeni nesil formüllerin protein açısından zenginleştirilmiş içecekler, bağışıklık sistemini destekleyen süt peptitleri, bağırsak sağlığına yönelik probiyotik içerikler ve bireysel sağlık profillerine göre kişiselleştirilmiş mamalarla şekillendiğini ifade eden Çallı, "Süt biliminin bu evrimi, sadece hasta beslenmesi alanında değil, sağlıklı yaşam trendleri, yaşlanma karşıtı ürünler ve sporcu beslenmesi gibi kategorilerde de çığır açıyor." diye konuştu.

Çallı, süt ve süt ürünlerinin yenilikçi dönüşümünü, toplum sağlığına ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan güçlü bir fırsat olarak gördüklerine işaret ederek, süt ve süt ürünleri sektöründe yenilikçi ve sürdürülebilir üretim teknolojilerinin geliştirilmesinin zorunluluk haline geldiğini bildirdi.

"Yeni teknolojiler tüm süreçlerde dönüşüm yaratıyor"

Verimliliği artıran, gıda israfını azaltan, çevreye duyarlı, gıda güvenliği yüksek, raf ömrü uzun ve fonksiyonel ürünler geliştirmenin sektörün öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Çallı, şöyle devam etti:

"Yeni teknolojiler, çiğ süt üretiminden ürünün ambalajlanması, muhafazası ve taşınmasına kadar tüm süreçlerde dönüşüm yaratmaktadır. Sensör tabanlı ve yapay zeka destekli izleme sistemleri, otomatik sağım ve besleme teknolojileri, akıllı kalite kontrol mekanizmaları ve enerji verimliliği sağlayan modern tesis uygulamaları sayesinde hem çiftliklerde hem de fabrikalarda üretim maliyetleri düşmekte, sürdürülebilirlik hedeflerine önemli katkı sağlanmaktadır. Bu gelişmeler hayvan refahını da artırmaktadır."

Çallı, sektörde geleneksel yöntemlerle birlikte söz konusu yenilikçi yaklaşımların da entegre edilmesinin hem çiftçilerin hem de sanayicilerin rekabet gücünü artırdığını, tüketiciye daha kaliteli, güvenli ve çevreye duyarlı ürünler sunulmasını mümkün kıldığını anlattı.

Sütten elde edilen ürünlerin ve gıda sanayisine yönelik ara maddelerin sayısının her geçen gün arttığını ve tüketici beklentileri doğrultusunda sürekli yeni ürünler geliştirildiğini dile getiren Çallı, "Yalnızca ülkemizde 200'e yakın peynir çeşidi bulunmakta, dünya genelinde ise bu sayı binlerle ifade edilmektedir." ifadesini kullandı.

Çallı, bilimsel gelişmeler ve ileri teknoloji sayesinde sütün farklı şekillerde işlenerek sağlığa faydalı, yenilikçi ürünlere dönüştürüldüğünü aktararak, probiyotik yoğurtlar, laktozsuz sütler, sporcu gıdaları ve fonksiyonel yoğurtlar gibi yeni nesil ürünlerin hem Türkiye'de hem dünyada raflarda hızla yerini aldığını belirtti.

Ülkemizi küresel süt ekonomisinde üst sıralara taşımak mümkün"

Salgın sonrası artan sağlık bilinciyle probiyotik yoğurt ve ayran üretiminin her yıl yaklaşık yüzde 10 büyüdüğü bilgisini veren Çallı, "Türkiye'de geleneksel ürünler hala pazarın büyük kısmını oluşturmakla birlikte fonksiyonel ürünlerin payı hızla artmaktadır." dedi.

Çallı, bilimsel verilerin, dünya genelinde süt ve süt ürünlerinin hem çocukluk hem de yetişkinlik döneminde kemik sağlığından bağışıklığa, kas gelişiminden bilişsel performansa kadar sayısız olumlu etkisini ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "Buna rağmen, bireysel görüşlerini genelleştirerek toplumu süt içmemeye teşvik eden, farklı ürünlere yönlendiren yaklaşımlar hem halk sağlığı hem de nesillerin doğru beslenme bilinci açısından ciddi bir risk oluşturuyor. ASÜD olarak, bilimin ve toplum sağlığının yanında durmaya, sütün doğal, besleyici ve vazgeçilmez bir gıda olduğunu her platformda anlatmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yenilikçi ürünlerin üretiminin, Türkiye'de son yıllarda büyük ivme kazandığını söyleyen Çallı, "Avrupa Birliği'ne ihracat onayına sahip 42 tesisimiz bulunmakta. Bir zamanlar ithal ettiğimiz yüksek proteinli ve tıbbi beslenme ürünleri artık Türkiye'de üretilmekte ve dünyaya pazarlanmaktadır." diye konuştu.

Çallı, süt sanayisinin, üretilen ürünler bakımından savunma sanayisi, otomotiv ve bilişim sektörleri gibi ihracat potansiyeli yüksek bir konuma geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üretim maliyetlerindeki artış sanayicimizin rekabet gücünü zorlamaktadır. Yüksek katma değerli ürünlerin üretimi ve ihracatı için devlet destekleri, uzun vadeli yatırım politikaları vazgeçilmezdir. Sağlanacak bu desteklerle birlikte fazla olan çiğ sütümüzü dünya pazarlarına aktarabilir, çiftçimizi doğrudan destekleyebiliriz. Türkiye, bugün dünyanın 8'inci, Avrupa'nın ise 2'nci büyük süt üreticisi konumundadır. Ancak ihracatta aynı başarıyı yakalayabilmiş değiliz. Yenilikçi, katma değerli süt ürünleri ihracatıyla bu farkı kapatmak, ülkemizi küresel süt ekonomisinde üst sıralara taşımak mümkündür."